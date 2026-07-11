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Argentina vs Suiza EN VIVO: minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026

Sigue EN VIVO el Argentina vs Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Consulta el minuto a minuto con las mejores jugadas, goles, alineaciones, estadísticas e incidencias

Por: Édgar Berrios

Argentina y Suiza chocan en los Cuartos de Final del Mundial 2026
Argentina y Suiza chocan en los Cuartos de Final del Mundial 2026Imagen creada con IA
Bandera de argentina
Argentina
10
Suiza
Bandera de Suiza
primer tiempo
45' 

Se cumplieron los primeros 45 minutos del partido y el marcador sigue 1-0.

40'

Suiza busca el empate y comienza a tener más el balón que Argentina, pero sin tanto peligro. Es la primera vez en el Mundial 2026 que Suiza está abajo en el marcador

Suiza en busca del empate ante Argentina
Suiza en busca del empate ante ArgentinaIMAGN IMAGES via Reuters
36'

Argentina sigue manejando el partido pese a los intentos de Suiza

31'

Breel Embolo estuvo cerca de controlar el balón en el área de Argentina, pero Emiliano Martínez salió a tiempo

Embolo estuvo cerca de crear peligro en el área de Argentina
Embolo estuvo cerca de crear peligro en el área de ArgentinaREUTERS
30'

El partido no se mueve mucho de su dinámica, Suiza no puede tener el balón, aunque a Argentina le cuesta generar peligro también 

26'

Se reanuda el partido después de la pausa de hidratación 

23'

Se para el partido para la primera pausa de hidratación 

19'

Messi comienza a ser factor a favor para Argentina

Lionel Messi comienza a ser importante para la generación de futbol de Argentina
Lionel Messi comienza a ser importante para la generación de futbol de ArgentinaIMAGN IMAGES via Reuters
15'

Suiza atraviesa momentos de confusión y trata de recuperar el balón para equilibrar las cosas

10'GOL DE ARGENTINA

GOL. Messi cobra un tiro de esquina y en el área Alexis Mac Allister remata de cabeza para el 1-0.

Alexis Mac Allister anotó el 1-0 para Argentina
Alexis Mac Allister anotó el 1-0 para ArgentinaIMAGN IMAGES via Reuters
6'

Granit Xhaka le pega de fuera del área y el balón se va por arriba de la portería de Argentina

5'

Suiza ha tenido más el balón, pero no puede llegar con claridad

0'Inicia el partido

Se da el silbatazo inicial en le partido entre Argentina y Suiza

Arrancó el partido en Kansas City
Arrancó el partido en Kansas CityREUTERS
18:59 Hrs

Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del futbolista sudafricano Jayden Adams

18:57 Hrs

En este momento se afinan los últimos detalles para pasar a la patada inicial del encuentro 

Todo listo en Kansas City
Todo listo en Kansas CityREUTERS
18:54 HrsSe entonan los himnos nacionales de ambas selecciones

Los jugadores de Argentina y de Suiza entonan los himnos de sus respectivos países 

18:51 Hrs

Los jugadores se preparan para salir al terreno de juego

18:45Hrs
Los integrantes de la selección suiza afinaron detalles previo al encuentro ante Argentina
Los integrantes de la selección suiza afinaron detalles previo al encuentro ante ArgentinaIMAGN IMAGES via Reuters
18:39 HrsLa afición argentina se hace presente en las gradas del Estadio de Kansas City
Aficionados argentinos en el estadio de Kansas City
Aficionados argentinos en el estadio de Kansas CityREUTERS
18:36 HrsAlineación de Suiza:

  • Gregor Kobel.
  • Denis Zakaria.
  • Nico Elvedi.
  • Manuel Akanji.
  • Ricardo Rodríguez.
  • Remo Freuler.
  • Granit Xhaka.
  • Faban Rieder.
  • Djibril Sow.
  • Breel Embolo.
  • Dan Ndoye.

DT: Murat Yakin.

18:35 HrsAlineación de Argentina:

  • Emiliano Martínez.
  • Nahuel Molina.
  • Cristian Romero.
  • Lisandro Martínez.
  • Nicolás Tagliafico.
  • Alexis Mac Allister.
  • Leandro Paredes.
  • Rodrigo De Paul.
  • Enzo Fernández.
  • Lionel Messi.
  • Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

18:30 Hrs

Ambas selecciones realizan el calentamiento previo al partido

Messi calentándoselo para el duelo en contra de Suiza
Messi calentándoselo para el duelo en contra de SuizaIMAGN IMAGES via Reuters

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