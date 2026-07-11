Argentina vs Suiza EN VIVO: minuto a minuto de los cuartos de final del Mundial 2026
Sigue EN VIVO el Argentina vs Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Consulta el minuto a minuto con las mejores jugadas, goles, alineaciones, estadísticas e incidencias
Se cumplieron los primeros 45 minutos del partido y el marcador sigue 1-0.
Suiza busca el empate y comienza a tener más el balón que Argentina, pero sin tanto peligro. Es la primera vez en el Mundial 2026 que Suiza está abajo en el marcador
Argentina sigue manejando el partido pese a los intentos de Suiza
Breel Embolo estuvo cerca de controlar el balón en el área de Argentina, pero Emiliano Martínez salió a tiempo
El partido no se mueve mucho de su dinámica, Suiza no puede tener el balón, aunque a Argentina le cuesta generar peligro también
Se reanuda el partido después de la pausa de hidratación
Se para el partido para la primera pausa de hidratación
Messi comienza a ser factor a favor para Argentina
Suiza atraviesa momentos de confusión y trata de recuperar el balón para equilibrar las cosas
GOL. Messi cobra un tiro de esquina y en el área Alexis Mac Allister remata de cabeza para el 1-0.
Granit Xhaka le pega de fuera del área y el balón se va por arriba de la portería de Argentina
Suiza ha tenido más el balón, pero no puede llegar con claridad
Se da el silbatazo inicial en le partido entre Argentina y Suiza
Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del futbolista sudafricano Jayden Adams
En este momento se afinan los últimos detalles para pasar a la patada inicial del encuentro
Los jugadores de Argentina y de Suiza entonan los himnos de sus respectivos países
Los jugadores se preparan para salir al terreno de juego
- Gregor Kobel.
- Denis Zakaria.
- Nico Elvedi.
- Manuel Akanji.
- Ricardo Rodríguez.
- Remo Freuler.
- Granit Xhaka.
- Faban Rieder.
- Djibril Sow.
- Breel Embolo.
- Dan Ndoye.
DT: Murat Yakin.
- Emiliano Martínez.
- Nahuel Molina.
- Cristian Romero.
- Lisandro Martínez.
- Nicolás Tagliafico.
- Alexis Mac Allister.
- Leandro Paredes.
- Rodrigo De Paul.
- Enzo Fernández.
- Lionel Messi.
- Julián Álvarez.
DT: Lionel Scaloni.
Ambas selecciones realizan el calentamiento previo al partido