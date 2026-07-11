Altas, bajas, rumores, calendario y dónde ver a Tigres en el Apertura 2026

Los Tigres de la UANL están listos para comenzar una nueva temporada en la Liga MX. El conjunto universitario debutará en el Apertura 2026 el próximo jueves 16 de julio cuando visite a los Xolos de Tijuana, con el objetivo de volver a pelear por el campeonato después de quedarse en los cuartos de final del torneo pasado.

El semestre anterior terminó de forma dolorosa para los felinos. Empataron 3-3 en el marcador global frente a Chivas, pero la mejor posición en la tabla le dio el pase a las semifinales al conjunto rojiblanco. Tigres concluyó la fase regular en el séptimo lugar, por lo que no pudo avanzar a la siguiente ronda.

El último campeonato del club llegó en el Clausura 2023. Desde entonces, Tigres no ha podido volver a levantar el título. Hace un año disputó la final frente a Toluca, mientras que ahora buscará regresar a los primeros planos con Guido Pizarro al frente del proyecto deportivo.

Hasta el momento, el equipo no ha oficializado incorporaciones para el Apertura 2026. Sin embargo, el mercado de fichajes continúa abierto y la directiva todavía tiene margen para reforzar la plantilla durante las primeras semanas del torneo.

Guido Pizarro es el entrenador de Tigres. Mexsport

Altas y bajas de Tigres para el Apertura 2026

A diferencia de otros clubes de la Liga MX, Tigres aún no ha presentado refuerzos oficiales para el inicio de la temporada.

El mercado permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre, por lo que la directiva todavía cuenta con tiempo para incorporar futbolistas si considera necesario fortalecer alguna posición.

En cuanto a las bajas, la principal incógnita sigue siendo el futuro de André-Pierre Gignac, máximo goleador e histórico referente del club.

Mauricio Doehner, presidente del Comité Tigres-Cemex, comentó en conferencia de prensa que la institución mantiene abiertas las puertas para que el francés continúe vinculado al club, aunque no precisó cuál sería su función.

Por ahora, la salida de Gignac es la única baja contemplada por el conjunto universitario.

Altas de Tigres

Sin altas oficiales al momento.

Bajas de Tigres

André-Pierre Gignac (Delantero).

Rumores de Tigres

En el apartado de rumores, el nombre que más ha sonado es el de Ángel Correa. Diversos reportes señalan que River Plate busca fichar al atacante argentino, aunque el club sudamericano no estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, cercana a los 18 millones de dólares. Tigres mantiene la postura de no negociar al futbolista si no se cubre ese monto.

Otro nombre relacionado con el conjunto felino fue el del portero Andrés Gudiño. Sin embargo, la operación no avanzó y el guardameta continúa perteneciendo a Cruz Azul.

En duda la continuidad del jugador francés. Mexsport

Calendario de Tigres en el Apertura 2026

Jornada 1:

Tijuana vs. Tigres | Estadio Caliente | Jueves 16 de julio, 21:00 horas.

Jornada 2:

Tigres vs. Atlético de San Luis | Estadio Universitario | Viernes 24 de julio, 19:00 horas.

Jornada 3:

Querétaro vs. Tigres | Estadio Corregidora | Sábado 1 de agosto, 17:00 horas.

Jornada 4:

Atlas vs. Tigres | Estadio Jalisco | Sábado 15 de agosto, 21:00 horas.

Jornada 5:

Tigres vs. Atlante | Estadio Universitario | Sábado 22 de agosto, 21:00 horas.

Jornada 6:

Santos vs. Tigres | Estadio TSM Corona | Sábado 29 de agosto, 21:00 horas.

Jornada 7:

Tigres vs. Necaxa | Estadio Universitario | Sábado 5 de septiembre, 19:00 horas.

Jornada 8:

Monterrey vs. Tigres | Estadio BBVA | Domingo 13 de septiembre, 20:00 horas.

Jornada 9:

FC Juárez vs. Tigres | Estadio Olímpico Benito Juárez | Viernes 18 de septiembre, 21:00 horas.

Jornada 10:

Tigres vs. Puebla | Estadio Universitario | Sábado 26 de septiembre, 19:00 horas.

Jornada 11:

Tigres vs. Toluca | Estadio Universitario | Viernes 9 de octubre, 21:00 horas.

Jornada 12:

Guadalajara vs. Tigres | Estadio Akron | Sábado 17 de octubre, 17:00 horas.

Jornada 13:

Tigres vs. León | Estadio Universitario | Martes 20 de octubre, 21:00 horas.

Jornada 14:

Pumas vs. Tigres | Estadio Olímpico Universitario | Sábado 24 de octubre, 21:00 horas.

Jornada 15:

Pachuca vs. Tigres | Estadio Hidalgo | Sábado 31 de octubre, 17:00 horas.

Jornada 16:

Tigres vs. Cruz Azul | Estadio Universitario | Sábado 7 de noviembre, 17:00 horas.

Jornada 17:

Tigres vs. América | Estadio Universitario | Sábado 21 de noviembre, 21:00 horas.

Calendario de Tigres en la Leagues Cup

Además del torneo local, Tigres disputará una nueva edición de la Leagues Cup, competencia que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS.

Jornada 1: Real Salt Lake vs. Tigres | America First Field | Martes 4 de agosto.

Jornada 2: Minnesota United vs. Tigres | Allianz Field | Viernes 7 de agosto.

Jornada 3: Tigres vs. Vancouver Whitecaps | Estadio Universitario | Martes 11 de agosto.

La Leagues Cup modifica el calendario de la Liga MX. Mexsport

¿Dónde ver los partidos de Tigres?

Durante el Apertura 2026, los partidos de Tigres en la Liga MX podrán seguirse a través de las señales de TV Azteca y FOX.

Por su parte, la Leagues Cup contará con transmisiones de sus partidos más destacados por Imagen Televisión, además de la cobertura correspondiente del torneo binacional.

Con el mercado de fichajes todavía abierto y la incertidumbre sobre el futuro de André-Pierre Gignac, Tigres iniciará un nuevo torneo con la misión de regresar a la pelea por el campeonato y mejorar lo realizado el semestre anterior, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup.