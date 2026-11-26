La directiva de Rayados de Monterrey estalló contra el arbitraje tras el empate 0-0 ante América en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Walter Erviti, director deportivo del conjunto regiomontano, manifestó públicamente su inconformidad con el trabajo del silbante Víctor Alfonso Cáceres, cuya designación para el encuentro también cuestionó.

El directivo argentino recordó que Cáceres había dirigido un encuentro del Monterrey apenas tres semanas atrás, en el que su actuación tampoco había dejado satisfechos a los integrantes de la institución.

Nos ha llamado la atención por lo menos que designen a un árbitro que hace tres semanas estuvo acá para un partido tan importante como este. El arbitraje que había tenido hace semanas a nosotros no nos había dejado conforme y creo que una designación tan pronta no es buena para el espectáculo”, manifestó Erviti.

Rayados terminó el encuentro con inferioridad numérica tras la expulsión de Ricardo Chávez, situación que no pudo aprovechar el conjunto americanista para llevarse una ventaja en el marcador.

Erviti consideró que el árbitro fue demasiado riguroso en algunas decisiones en contra del Monterrey, aunque también reconoció que existieron acciones en las que su equipo pudo resultar beneficiado.

Erviti respalda a sus jugadores

Más allá de su inconformidad con el trabajo arbitral, Walter Erviti aprovechó su intervención ante los medios de comunicación para reconocer el desempeño de los futbolistas y del cuerpo técnico durante el semestre.

El director deportivo destacó el acercamiento entre el equipo y sus aficionados, así como el esfuerzo que se realizó dentro de la institución para recuperar esa identificación.

Nos sentimos muy orgullosos de la manera en que nos viene representando en este semestre. En lo personal me siento feliz de ver que la gente cada vez tiene más comunión con el equipo, se siente cada vez más representada”, expresó.

Erviti pidió que las autoridades de la Liga MX también valoren el trabajo que realiza la institución regiomontana y dejó claro que su inconformidad no obedeció exclusivamente al resultado del encuentro.

Tras la igualada sin anotaciones en el estadio BBVA, Monterrey y América dejaron pendiente la definición del boleto a las semifinales del Apertura 2026 para el encuentro de vuelta.