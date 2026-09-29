El dramático triunfo de Ravens sobre Cowboys en el Maracaná impone récord de audiencia en la NFL

El histórico duelo entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys de Río de Janeiro, rompió todos los récords de televisión al convertirse en el partido internacional más visto de la NFL, según los datos de audiencia provistos por la cadena corporativa CBS Sports.

Este hito mediático sin precedentes consolida el rotundo éxito de la estrategia de expansión global de la liga, catapultando el encuentro del cuadro texano directamente a la cima del listado histórico de transmisiones fuera de Estados Unidos.

El dramático triunfo de los Ravens por 34-31, el cual se definió con un gol de campo de 56 yardas de Tyler Loop en la última jugada, promedió 24.9 millones de espectadores a través de la señal de CBS.

La transmisión estelar en televisión abierta alcanzó picos de audiencia que superaron la barrera de los 30 millones de personas en vivo durante los minutos de cierre del encuentro en Brasil. Asimismo, el choque previo de la primera franja del domingo entre los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers sirvió como la antesala ideal en la televisión, posicionándose como el duelo regional de Semana 3 más sintonizado de la cadena desde 1990.

Impacto en las fronteras de la NFL internacional

Los impresionantes números logrados en el césped del mítico Estadio Maracaná superaron con holgura los 21.7 millones de espectadores globales que impuso el duelo de la Semana 1 entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams celebrado en Melbourne, Australia. De igual forma, esta nueva marca histórica tritura por completo el promedio general de 6.2 millones de usuarios que habían registrado los compromisos internacionales emitidos de manera exclusiva por NFL Network a lo largo de la campaña de 2025.

A pesar de las dudas institucionales que rodearon la previa por el mal estado de la cancha debido a las lluvias y el desgaste, el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, consideró que el terreno lució aceptable y el juego transcurrió sin contratiempos médicos, coronando una jornada memorable para la NFL en territorio brasileño.