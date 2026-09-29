Alerta en Londres: La NFL remata boletos para evitar un mínimo histórico en el Tottenham Stadium

La NFL implementó un drástico y sorpresivo recorte de precios de última hora para el encuentro de este próximo domingo 4 de octubre entre los Indianapolis Colts y los Washington Commanders en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Las autoridades de la liga fijaron una tarifa mínima de emergencia de 79 libras esterlinas (aproximadamente 105 dólares) para las entradas remanentes. Esta agresiva medida comercial busca asegurar un lleno en el recinto inglés y evitar de forma contundente que la asistencia oficial caiga por debajo de los 60,000 espectadores, cifra que representaría un mínimo histórico absoluto para la organización en dicho escenario.

La rebaja masiva se refleja de manera directa en la plataforma de Ticketmaster y abarca localidades de diversas categorías. De acuerdo con los registros de venta, los asientos estándar de la grada alta —que originalmente se comercializaban en las taquillas hasta en 245 libras— se están ofreciendo ahora bajo la tarifa de remate.

La devaluación de las entradas se aceleró drásticamente en las últimas semanas: localidades que cotizaban en 185 libras durante el verano disminuyeron a 115 libras a finales de agosto, hasta desplomarse por completo a pocos días de la patada inicial.

Para agilizar la colocación de las más de 2,000 entradas aún disponibles en los mapas de asientos, la liga activó campañas de mercadotecnia digital e implementó un descuento adicional del 50% exclusivo para estudiantes universitarios mediante un convenio de validación con la plataforma UniDays.

Descontento de aficionados por baja de precios de la NFL

Cientos de aficionados manifestaron un profundo descontento en las redes sociales de la filial NFL U.K., presentando reclamos formales tras haber pagado el precio completo de preventa durante julio.

Los analistas de la industria atribuyen la baja demanda a una evidente fatiga de equipos en el mercado británico, sumada a la saturación del calendario internacional. Para la temporada 2026, el circuito expandió de forma masiva sus fronteras europeas con partidos oficiales calendarizados en París, Múnich y Madrid.

El compromiso de este domingo marca el primero de los tres partidos programados en territorio británico para esta campaña. En la Semana 5, los Philadelphia Eagles se enfrentarán a los Jacksonville Jaguars en este mismo escenario, un duelo cuyas localidades se agotaron de inmediato debido a la popularidad de la escuadra de Filadelfia.