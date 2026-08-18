Raúl 'Potro' Gutiérrez presume al América en LaLiga “Con los Tacos X Delante”

El director técnico Raúl Gutiérrez, padrino en la nueva temporada de LaLiga “Con los tacos X delante”, aplaudió la labor del América en sus fuerzas básicas, además de los aspectos de los juveniles que buscan dar el salto al futbol europeo.

“Las políticas de club América están dando para que aparezcan chavos de calidad. El futbol siempre ha evolucionado, soy un convencido de que en México se ha trabajado bien a los jóvenes, es importante darles una competencia diferente a lo nacional, el trabajo con jugadores ha evolucionado, no es lo mismo de los cuatro grandes como Chivas que le tienen paciencia, porque en el de Cruz Azul y en el América tienen arriba a extranjeros”, mencionó el estratega en el nuevo set del podcast, la famosa tienda de camisetas El Jugador Número 12, en la Ciudad de México.

Las Águilas del América, en su naciente era con Guillermo Almada en la dirección técnica, han expuesto talentos que elevan las ilusiones de su afición, luego del balance entre juveniles y experimentados en los torneos de Liga MX Apertura 2026 y Leagues Cup; Alejandro Cárdenes, Diego Arriaga, Fernando Tapia, Ícaro y Miguel Ramírez, los azulcremas en la mira.

El programa de contenidos en español de LaLiga, conducido por Jorge Rubio, Raúl Fernández y Charlie Carrillo, hizo énfasis en los procesos de formación de jugadores mexicanos y los esfuerzos por saltar al futbol de Europa.

“Recuerdo jugadores que lograron consolidarse como Toño Briseño, Escamilla, Carlos Fierro, Poncho González; en el 2005 fueron Carlos Vela, Giovani dos Satos algunos que lograron jugar en Europa. Quien llega a ese nivel es por calidad, la selección del 2005 era calidad pura, imaginar lo que eran que hasta dejaron fuera a Chicharito Hernández”.

Raúl Gutiérrez opinó de los fichajes en la Liga de España, al tiempo que consideró al Real Madrid como favorito a llevarse el título. Christian Mendoza/ Excélsior

Privilegio jugar con Hugo Sánchez

En el podcast, Potro Gutiérrez fue cuestionado sobre los momentos en los que pudo compartir con Hugo Sánchez, referente en la historia del futbol mexicano por su palmarés en el Viejo Continente.

“Se te hace de compañero, la parte de admiración siempre queda. No me tocó en el América, pero todo es aprendizaje, tipo con mentalidad siempre reconocido, le tocó una generación de rebeldes y se notó en Selección en los 90’s, él con su experiencia estaba Miguel Mejía que lo cuestionaba Hugo. Pero su intensidad era por ayudar a los chavos. Es criticado con o sin razón, pero un ejemplo claro de estabilidad emocional para jugar en el más alto nivel”.

Los favoritos del 'Potro'

En la charla, “Potro” Gutiérrez también participó en diversas dinámicas de armar un once ideal, la quiniela de la siguiente fecha y de anticipar al campeón de LaLiga Temporada 2026-2027: "Real Madrid", la respuesta del técnico mexicano.

Sobre los elogios de la leyenda uruguaya Diego Forlán hacia su compatriota Federico Valverde,, el 'Potro' Gutiérrez opinó que no hay punto de comparación entre ambos: "qué bueno que muestra humildad Forlán sobre Valverde, reconocimiento importante de un histórico y de los mejores goleadores en el futbol mundial, depende de gustos también, me gusta Valverde, pero los goles son amores.

Mexicanos en LaLiga; Edson Álvarez, en la órbita

Raúl Gutiérrez dejó ver su emoción por ver la continuidad de la carrera de Edson Álvarez en España; la Real Sociedad suena para ser el nuevo equipo del mediocampista defensivo y mundialista con la Selección Mexicana.

"(Edson) será una noticia excelente, sabemos que tiene calidad y estar en un equipo de LaLiga es bueno, no es demeritar la segunda de Inglaterra, pero le vendrá mejor (llegar a la Real Sociedad)".

Sobre los mexicanos que ya militan en LaLiga, Raúl Gutiérrez señaló a Obed Vargas como su favorito por encima de Álvaro Fidalgo (Betis)."Ojalá que a Obed Vargas (Atlético de Madrid) tenga mejor temporada, es el equipo idóneo, correr-meter y calidad".