Rodri no dudo del Barcelona: "He tenido opciones, pero el Barca siempre fue la primera"

Hoy se hizo oficial el fichaje de Rodri por el FC Barcelona. El centrocampista español firmó su contrato hasta 2030 tras superar la revisión médica en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y rubricar el acuerdo en las oficinas del club junto al presidente Joan Laporta.

En su presentación en la Ciudad Deportiva, Rodri no ocultó su ilusión ni la jerarquía de su decisión.

Sí que he tenido otras opciones, pero el Barca siempre ha sido la primera y por eso estoy aquí”, afirmó.

Barcelona anuncia oficialmente a Rodri como su nuevo refuerzo FC Barcelona

Subrayó que el club azulgrana “es un grandísimo club, un referente a nivel mundial por su manera de entender el fútbol y los valores que representa”, y explicó que sus motivos fueron siempre deportivos.

Cuando te vienen propuestas hay que analizarlas y estudiarlas bien y tomar una decisión. Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Los motivos me los guardo para mí, pero yo siempre he dicho que mis motivos son deportivos”, comentó.

El jugador dedicó palabras de gratitud a su etapa anterior y de motivación hacia el futuro inmediato.

“Me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí. Es un día muy especial, un nuevo capítulo muy importante en mi carrera. Ha sido una decisión dura. Primero, por salir del Manchester City, un club que me lo ha dado todo y donde he sido tremendamente feliz. Estaré eternamente agradecido”, reconoció.

Sobre su nuevo entrenador, Hansi Flick, destacó: “Hablé con él, me transmitió su ilusión. Es un entrenador con quien me motiva mucho poder entrenar, con una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Todavía tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo”.

Sobre las metas de la temporada, fue rotundo: “Estamos creando un equipo para eso, para ganar en Europa, en España… Estoy deseando que todos los objetivos se cumplan al final de la temporada”.

La presentación de Rodri, en el Joan Gamper

El miércoles Rodri dará el paso decisivo ante los aficionados. Será presentado junto al resto de la plantilla en el Spotify Camp Nou durante la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, que regresa al estadio y enfrentará al Barcelona con el Al Ahly egipcio.

Aunque no está previsto que dispute minutos por falta de entrenamientos con el grupo, el centrocampista vivirá su primer contacto masivo con la hinchada culé, que espera con expectación al campeón del mundo y mejor jugador del reciente Mundial.