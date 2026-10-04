Mateo Chávez causa baja de la Selección Mexicana tras expulsión vs Estados Unidos

La derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos sigue causando estragos: de cara al último encuentro del Tri en esta Fecha FIFA, Mateo Chávez causó baja de la convocatoria y romperá filas de inmediato.

De acuerdo con información revelada por Gibran Araige, de TUDN, el lateral mexicano no formará parte del combinado nacional debido a la expulsión que sufrió durante la goleada ante el cuadro norteamericano.

A pesar de que la tarjeta roja ocurrió en un partido amistoso, el jugador debía cumplir con un partido de suspensión, lo que le impedía sumar minutos en el duelo frente a Chile del próximo martes.

Ante esta situación, Chávez dejará la concentración y viajará de inmediato a Países Bajos para reportar con el AZ Alkmaar.Así fue la Fecha FIFA de Mateo Chávez.

Luego de los destellos mostrados en la Copa del Mundo 2026, Mateo Chávez apuntaba a convertirse en uno de los pilares de esta nueva generación. En esta primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez, tuvo la oportunidad de mostrarse ante el nuevo cuerpo técnico.

Mateo Chávez propina cachetada a Sebastian Berhalter durante el México Vs Estados Unidos. Mexsport

Chávez vio actividad en los tres partidos en los que estuvo disponible. Ante Colombia entró de cambio para disputar 26 minutos, mientras que contra Perú arrancó como titular y jugó los 90 minutos. Finalmente, frente a Estados Unidos ingresó al medio tiempo, pero fue expulsado al minuto 67, concluyendo su participación con apenas 21 minutos en la cancha.

¿Qué sigue para México?

La Selección Mexicana se mantendrá concentrada para afrontar su último compromiso de esta Fecha FIFA ante Chile, programado para este martes 6 de octubre en Oakland, California.

Ahí terminará la primera gira de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana y volverá a reencontrarse con en el equipo en el siguiente parón de selecciones que es en el mes de noviembre.