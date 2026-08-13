¡A incomodar al Barcelona y Real Madrid! El Dépor y Aubameyang están de vuelta en LaLiga 

El Deportivo La Coruña y su fichaje estelar Pierre-Emerick Aubameyang están de vuelta en LaLiga con el anhelo de una abrupta irrupción competitiva, de ser el rival incómodo para los grandes como el Barcelona y el Real Madrid.

“La situación del Deportivo es una nueva experiencia, es un club histórico, creo que será una temporada emocionante, quieren que yo desempeñe un papel clave debido a mi experiencia. Encantado estar aquí en LaLiga, es interesante y agradable, además tengo sangre española, estoy encantado de estar aquí”, destacó el delantero gabonés en una videollamada.

Medios internacionales evocaron la huella que dejaron en el Deportivo leyendas como los brasileños Bebeto y Mauro Silva.

“Es buena sensación regresar, emocionante para mí, conocí al Deportivo hace muchos años en su mejor forma, cuando jugaba en Champions, a todo mundo le gusta el Deportivo. Ya ganaron una liga y me alegra saber que el club forma parte de la Primera División. Ahora quiero dejar mi marca; espero formar parte y ser leyenda como ellos”.

El apogeo del Deportivo La Coruña ocurrió en la campaña 1999-2000, en la que se hizo del título de España, además de una gran actuación en la Champions League del 2003-2004, en la que cayó eliminado ante el Porto en las semifinales (global 1-0); en la ronda anterior el conjunto español dejó como legado una histórica remontada sobre el AC Milan, en el duelo de vuelta en de Riazor.

El Deportivo La Coruña tardó 8 años para regresar al máximo circuito español. Deportivo La Coruña

Breve paso en el Barcelona

Aubameyang, nació en Laval, Francia, pero cuenta también con las nacionalidades gabonesa y española.

Su carrera futbolística comenzó en Francia, con el Dijon (2008-2009), Lille (2009-2010), As Monaco y A.S. Saint-Étienne (2010-2013). El salto de calidad lo dio en Alemania, con cinco temporadas en el Borussia Dortmund (2013-2018). Presume también de un largo andar en la Premier League con el Arsenal (2017-2022).

Posteriormente su arribo a la Liga de España para dejar atrás un cuadro de depresión. El destino fue el Barcelona, con un paso breve (seis meses) que le alcanzó para volver a sonreír y sumar algunos minutos antes de irse al Chelsea (vendido por más de 12 mdd). Los culés se hicieron del título del 2023 y le reconocieron al gabonés su participación.

“Yo encantado de formar parte del Barcelona, aunque eran momentos difíciles, alcanzamos un segundo puesto de LaLiga, había sido un gran reto para todo el equipo llegar al segundo puesto, después fue un buen momento el que estuve, fue muy emocionante y seguro tendré años por delante en LaLiga”.

Auba fue vendido por el Barcelona por más de 12 mdd. IG/auba

Auba retorna a España procedente del Marsella. La misión va más allá de mantener la categoría del club que ha sufrido los golpes del descenso.

“El club quiere estar en buen nivel, recordar que juagaba en Champions y hacían lo posible para alcanzar un buen nivel, ahora es un proceso de paso a paso, quiero formar parte de esa historia, ayudar dentro y fuera del campo, encantado de desempeñar ese papel”.

Auba no piensa en el retiro

Su fuerte, presume el delantero de 37 años, es la experiencia.

“Me siento bien, puedo aportar mucho, sigo teniendo pasión, eso no cambiará nunca, mi cuerpo dice que seguiré jugando, luego ya veremos qué pasa, pero si me siento que algún día no puedo dar lo mejor, diré que lo dejaré, pero ahora me quedan años y he aceptado el reto de estar aquí, saben que puedo dar goles, asistencias, tener un papel efectivo en el partido.

“La pasión sigue, pude elegir otro reto, tenía otras ofertas, pero tengo mucha pasión, es un gran reto ayudar a volver al mejor nivel al club. Van 20 años de dedicar mi carrera al futbol, todavía puedo marcar y celebrar”, reiteró previo al entrenamiento del día".

El Deportivo La Coruña vuelve a Primera División después de ocho años. Hoy es dirigido por Antonio Hidalgo y cuenta con figuras como el extremo izquierdo Yeremay Hernández, clave en la temporada anterior para el ascenso, el guardameta recién llegado Leo Román, además del regreso a préstamo de Angeliño.

“Será una combinación de todo lo comentado, lo primero que se me ocurre es que tenemos que mantener el club en Primera División, es el principal objetivo, queremos jugar grandes partidos, al final de la temporada ver que fue buena y decir que hubo progreso”.

El delantero de 37 años Aubameyang platicó con diversos medios internacionales, entre ellos Excélsior, en una sesión virtual organizada por la Liga Española con motivo del arranque de la temporada 2026-2027. LaLiga

LaLiga, la de mejor nivel tras el Mundial 2026

El gabonés también presume en su trayectoria una estadía en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, donde compartió vestidor con el atacante mundialista Julián Quiñones.

Pero es un momento ideal para su reaparición en LaLiga. El Mundial 2026 deja las expectativas de LaLiga muy elevadas tras el campeonato de España, selección que contó con 17 jugadores procedentes de clubes ibéricos.

“Sí, la mejor. España es de las mejores ligas, porque es parte de la cultura de los clubes, por eso estoy emocionado de estar, este futbol y su cultura también forman y es atractivo, por eso es de las mejores del mundo”.

Duelos a seguir del Deportivo La Coruña

El Deportivo La Coruña hará su debut en la campaña 2026-2027 de LaLiga este lunes 17 de agosto, cuando reciba al Elche.

El 20 de septiembre recibirá al Real Betis del español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo, exjugador del América y mundialista con México este verano.

Otro choque con sabor mexicano será con el Atlético de Madrid y el mediocampista Obed Vargas, el 25 de octubre en el Metropolitano.

Aubameyang se encontrará con su exequipo el Barcelona el 29 de noviembre, mientras que recordará la rivalidad con el Real Madrid hasta el 20 de diciembre.

El Derbi Gallego fue programado hasta el 3 de enero del siguiente año. Visitará a su acérrimo Celta de Vigo.