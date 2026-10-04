“Bienvenido, Capitán”: Messi ya está en Ezeiza y Argentina se prepara para su despedida

Lionel Messi ya está en Ezeiza. La Selección Argentina confirmó la llegada del capitán a las instalaciones de la AFA, donde comenzó su última concentración y tendrá sus últimos entrenamientos junto a sus compañeros antes del partido de despedida ante Benín.

El encuentro se disputará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, en una noche que estará marcada por la presencia de Messi y el homenaje de la afición argentina.

Argentina recibe a Messi con un emotivo “Bienvenido, Capitán”

A través de sus redes sociales oficiales, la Selección Argentina compartió imágenes de la llegada de Messi a las instalaciones de la AFA en Ezeiza.

En las fotografías se observa al futbolista bajando de una camioneta y caminando por el complejo, además de una imagen en la que aparece conversando con el presidente de la AFA, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia.

La publicación estuvo acompañada por un emoji de lágrimas y el mensaje “Bienvenido, Capitán”, junto con la bandera argentina, como muestra del cariño hacia el jugador del Inter Miami.

Messi ya piensa en su despedida con Argentina

El propio Messi también compartió imágenes de su llegada a Ezeiza a través de sus redes sociales. El futbolista se mostró junto a las instalaciones de la AFA mientras se prepara para reencontrarse con sus compañeros de la Selección Argentina.

Ahora, el capitán comenzará sus últimos entrenamientos con la Albiceleste antes de enfrentar a Benín en el Monumental.

La llegada de Messi a Ezeiza marca así el inicio de una concentración especial para Argentina, con todos los reflectores puestos en el jugador que ha protagonizado algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de la selección.