Raúl 'Potro' Gutiérrez no descarta dirigir en la Liga Femenil

Raúl Gutiérrez no le cierra la puerta a dirigir en la Liga Femenil en México. En los últimos días su nombre ha causado eco en el Cruz Azul femenil, un rumor que el director técnico aclaró.

"Que te mencionen es padrísimo, son escenarios y yo en ese sentido siempre he confiado en donde me ha puesto el futbol".

Incluso evocó las dudas que se pueden generar respecto a un proyecto ya sea juvenil o del ramo femenil.

"Mucha gente piensa que al decir que uno es campeón mundial, es porque conocía mucho de jóvenes. Pero nunca había trabajado con jóvenes ni en el universitario, tampoco había trabajado con equipos universitarios", comentó el estratega durante un evento de LaLiga en la Ciudad de México.

Sin embargo, negó alguna formalidad con la directiva del Cruz Azul femenil.

"Así nos podemos ir poco a poco con la historia, entonces esa situación simplemente habla de un escenario futbolístico y a mí lo que me encanta es dirigir, entonces habrá que ver hacia dónde va todo esto y esos rumores, pero no (hay negociación)".

El Potro consideró que el rumor salió por ser captado en una charla con la directora deportiva del conjunto celeste, Mafer Pons, luego de la destitución del técnico Israel Del Real por la goleada sufrida ante el América (10-0), el pasado 8 de agosto en el Estadio Banorte.

"La otra vez salió no sé por qué me vieron platicar con María Fernanda Pons a lo mejor por ahí salió todo eso, pero creo que esa vez platicamos nada más y ahí quedó en una charla, hay que ver escenarios. Pero que se mencione todo eso, de cierto modo, me parece padre porque lo que me encanta es dirigir y sería un reto del mismo estilo que me ha tocado", añadió Gutiérrez.

Antecedentes en el banquillo celeste

Para el 'Potro' Gutiérrez la institución cementera es un grato recuerdo de su carrera profesional, aunque los números contrastan de lo emocional.

Como técnico interino en el Cruz Azul varonil, 'el Potro' registró seis juegos ganados, dos empatados y apenas dos perdidos, pero con el cargo oficial su marca fue de cinco victorias, un juego empatado por cuatro derrotas.

En la categoría Sub-20 de La Máquina, Gutiérrez dejó saldo de tres victorias, un empate y seis derrotas.

Respaldo al 'Piojo' Herrera

Al tratarse del Atlante, Raúl Gutiérrez no titubea en mostrar su apoyo al DT Miguel Herrera.

"Es criticado. Siempre está preparado, siempre está actualizado, es entrenador mexicano y desgraciadamente resulta difícil. Es buena oportunidad para Miguel y de reivindicar lo buen entrenador que es, tenemos los jugadores que pasan buenas y malas rachas, también Miguel y me da gusto que esté retomando esa figura de entrenador".

Resta presión a la 'Hormiga' González

El campeón mundial en categoría juvenil, Raúl Gutiérrez, le restó presión a la sequía goleadora de Armando González, delantero de las Chivas que está en la órbita del Olympiacos de Grecia.

"Para los goleadores es más complicado Europa, por estar en un nivel de futbol diferente, ojalá se haga esa salida o a la liga holandesa, porque son ligas por el estilo y de todo benefician mucho al jugador mexicano, le podría ir muy bien, son momentos y a veces yo no creo en eso de las rachas, que pasa por otro lado yo creo que el momento que está viviendo ahorita tiene que ver mucho con lo que pasó en el Mundial 2026, en cuanto él agarre y rompa con eso, retomará el gol la Hormiga".