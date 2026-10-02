Rebeca Bernal es nominada a jugadora del mes con Manchester United Women

Rebeca Bernal fue nominada a jugadora del mes del Manchester United Women después de su destacado inicio con el conjunto inglés. La defensora mexicana aparece entre las candidatas para recibir la distinción junto a Mared Griffiths, Andrea Medina y Hanna Lundkvist.

La nominación llega durante las primeras semanas de Bernal con el equipo de Manchester, periodo en el que ya consiguió marcar tres goles en la Subway Players Cup. La mexicana ha tenido participación como titular en dos fechas del torneo de copa del futbol inglés.

Será la primera ocasión en la que la futbolista compita por este reconocimiento desde su llegada al Manchester United Women. Las votaciones ya están disponibles a través del sitio oficial del equipo.

Los goles de Rebeca Bernal con el Manchester United

Bernal suma tres anotaciones en la Subway Players Cup, todas conseguidas durante sus primeras apariciones con el conjunto inglés en esta competencia. Su producción ofensiva se produjo en apenas dos jornadas en las que comenzó los encuentros desde el inicio.

Su primer partido como titular terminó con una goleada 10-1 del Manchester United Women sobre el Sheffield United Women. En ese encuentro, la mexicana consiguió dos anotaciones, con lo que comenzó su participación en la copa inglesa con una actuación destacada.

La defensora volvió a encontrar el arco a media semana durante el triunfo 5-1 frente al Durham Women's F.C. El tanto le permitió alcanzar las tres anotaciones en el certamen y mantener su presencia entre las jugadoras que han tenido un inicio destacado con el equipo.

El Manchester United Women ha utilizado estos encuentros de copa para darle participación a Bernal, quien continúa con su adaptación al futbol inglés después de su llegada al club.

¿Cuándo y dónde ver el siguiente partido de Rebeca Bernal?

La siguiente oportunidad para que Bernal tenga actividad llegará este sábado 3 de octubre, cuando Manchester United Women enfrente al Liverpool en la cuarta fecha de la Women's Super League.

El partido está programado para las 06:30 horas, tiempo del centro de México. En territorio mexicano, la transmisión estará disponible mediante Tubi, a través del canal FOX en Tubi.

El encuentro representará una nueva posibilidad para la mexicana de sumar minutos con el conjunto de Manchester, mientras continúa su primera etapa con el club y espera el resultado de las votaciones para el reconocimiento de jugadora del mes.