NFL Rio Game entre Ravens y Cowboys rompe récord de audiencia para un partido internacional

El NFL Rio Game entre los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens se convirtió en el partido internacional más visto en la historia de la NFL. El encuentro de la semana tres, disputado en el Estadio Maracaná, registró una audiencia media de 24.9 millones de espectadores y superó los 30 millones al cierre.

De acuerdo con cifras presentadas por CBS, la audiencia del partido superó la marca que había establecido apenas dos semanas antes el NFL Melbourne Game entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams. El encuentro disputado en Australia había alcanzado el registro más alto para un partido internacional hasta entonces.

El horario del duelo en Brasil también formó parte de los factores relacionados con su nivel de audiencia. El partido comenzó a las 16:25 horas, tiempo del Este, y tuvo transmisión por CBS, sin necesidad de plataformas de streaming o suscripciones adicionales para acceder a la emisión.

Los Ravens se llevaron el encuentro por 34-31 ante los Cowboys, en un partido cuya audiencia continuó creciendo durante la transmisión hasta superar los 30 millones de espectadores al término del enfrentamiento.

El Maracaná recbió el NFL Rio Game 2026. REUTERS

El récord de la NFL en Australia

Antes de la marca establecida en Brasil, el partido entre San Francisco y Los Angeles había registrado una audiencia global de 21.7 millones de espectadores. La transmisión se realizó a través de Netflix, plataforma encargada de llevar el encuentro al público internacional.

Del total registrado en el Melbourne Cricket Ground, 18.5 millones de espectadores correspondieron al mercado estadounidense. La cifra convirtió al partido de la semana uno en el referente de audiencia para los encuentros internacionales de la temporada hasta que el duelo en Maracaná estableció un nuevo registro.

La marca australiana permaneció vigente durante solamente dos semanas. Con el encuentro entre Cowboys y Ravens, la NFL estableció una nueva cifra para este tipo de partidos durante la temporada 2026.

Brock Purdy fue imparable en la ofensiva de los San Francisco 49ers en el primer partido de la liga en Australia. AFP

¿Cuáles son los partidos internacionales de NFL?

Con el duelo de Brasil ya disputado, se han celebrado dos de los nueve partidos internacionales programados para la campaña. El primero fue el triunfo de los 49ers 27-7 sobre los Rams en Melbourne, mientras que el segundo correspondió a la victoria de Baltimore sobre Dallas en Río de Janeiro.

Todavía quedan siete encuentros internacionales en el calendario. Entre ellos se encuentra el partido que llevará a los San Francisco 49ers al Estadio Banorte de la Ciudad de México para enfrentar a los Minnesota Vikings en la semana 11.