El orgullo regio se impone en CDMX; Tigres golea a Pumas en Liga Femenil

Las Tigres cumplieron con los pronósticos, al propinarle una goleada a Pumas (1-3), en el estadio Olímpico Universitario, duelo correspondiente a la décima fecha del Apertura 2026 en la Liga Femenil.

Las norteñas rugen líderes provisionales gracias a su octava victoria del torneo, mientras que el representativo femenil de Club Universidad atizó la crisis con su quinta derrota.

Andrea Pereira se fue expulsada y dejó en inferioridad numérica a Pumas femenil Mexsport

El ánimo de la afición local sufrió el primer golpe a los 16 minutos, en jugada de tiro de esquina. Las sensaciones de unas Pumas fuertes a la ofensiva se esfumaron.

Mariza Silva midió a la perfección la caída del balón sobre el área chica y con ello el certero cabezazo. Un latigazo en el aire de la defensa brasileña. Imposible de atajar para la meta Wendy Toledo.

Pumas cayó rápido en desesperación. Sus reiterados fuera de lugar reflejaron el control del cotejo por parte de las regias.

Priscila Chinchilla marcó el gol de la honra para Pumas femenil por la vía del penal Mexsport

Tigres fue condescendiente en el primer tiempo. Bien podían irse al descanso con una goleada a su favor. Pero lo hicieron con un 0-2 tras la anotación y genialidad Maricarmen Reyes (41').

La mediocampista dio cátedra de control y remate frente al marco rival en dos tiempos. Recibió con la derecha un centro de Kgatlana y con la zurda sacó un cañón que fulminó a Toledo y toda esperanza de la afición de las Pumas.

El panorama fue peor en el segundo capítulo. Cayó el 0-3 por la vía del penalti, cortesía de Diana Ordóñez (52').

Al menos en ofensiva, Pumas se negaba a renunciar. El estratega Roberto Medina ingresó a una de las volantes más determinantes de la Liga Femenil, a Angelina Hix en lugar de Dorian Hernández.

Sin embargo, tres minutos después Tigres también se ponía en ventaja numérica en la cancha con la expulsión de la veterana Andrea Pereira. El silbante Yoel Guzmán no dudó en sacar la roja para la española.

Al final, las Pumas no permitieron que las Amazonas se fueran en blanco. Una falta de Anika Rodríguez cometió una falta dentro del área, en el tiempo de compensación; Priscila Chinchilla hizo efectiva la pena máxima, al engañar a la guardameta Itzel González.

Las Tigres, bajo el mando del técnico español Pedro Martínez, ponen sus garras momentáneamente en el liderato del Grupo A, con 25 puntos, aunque el sitio de honor dependerá del cierre de esta noche de Rayadas del Monterrey (24 puntos) ante el América (líder del grupo B, con 25).

Por su parte, Pumas se estanca en el Grupo B, con 13 puntos y en peligro latente de salir del cuarto lugar.