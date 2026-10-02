Posponen el clásico regio de la ONEFA entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey

El clásico regio de la ONEFA entre los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey fue pospuesto debido a las condiciones climáticas. El encuentro estaba programado para este viernes 2 de octubre en el Estadio Gaspar Mass.

Ambas instituciones, junto con la liga, determinaron aplazar el partido ante el panorama meteorológico en la ciudad. Los Auténticos Tigres, que fungían como locales, y la Universidad Autónoma de Nuevo León confirmaron mediante un comunicado que el duelo será reprogramado y no se disputará durante el fin de semana del 2 al 4 de octubre.

La nueva fecha todavía no está definida. Las instituciones indicaron que informarán posteriormente cuándo se llevará a cabo el enfrentamiento a través de sus canales oficiales.

Duelo entre dos equipos invictos en el Gaspar Mass

El partido correspondía a la semana cinco de la temporada 2026 de la ONEFA y tenía como principal atractivo el paso perfecto de ambas escuadras. Auténticos Tigres y Borregos Monterrey habían ganado sus tres encuentros disputados, por lo que el clásico representaba el primer enfrentamiento de la campaña en el que uno perdería su condición de invicto.

Los Auténticos Tigres comenzaron la temporada con una victoria de 49-7 sobre las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional. En la segunda semana superaron 31-14 a los Borregos CCM y, después de descansar en la tercera jornada, derrotaron 28-17 a los Borregos CEM.

Borregos Monterrey también llegó al clásico con tres triunfos. En su debut vencieron 49-42 a los Borregos CCM, mientras que en la segunda semana se impuso 44-38 a los Borregos Puebla. Después de su descanso, consiguió una victoria de 73-20 sobre Pumas CU.

Ambos equipos ya tienen rival para la semana seis

Mientras esperan la definición de la nueva fecha para el clásico regio, los dos equipos deberán concentrarse en sus respectivos compromisos de la semana seis de la temporada 2026.

Los Auténticos Tigres visitarán a los Borregos Puebla en el Cráter Azul. Por su parte, los Borregos Monterrey jugarán como visitantes frente a los Zorros CETYS.

La nueva programación del duelo en el Estadio Gaspar Mass será comunicada posteriormente mediante los canales institucionales correspondientes. Por ahora, el encuentro queda fuera del calendario del fin de semana del 2 al 4 de octubre.