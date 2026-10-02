Jake Paul vuelve al ataque contra ‘Canelo’ Álvarez

Jake Paul (12-2, 7 nocauts) no quita el dedo del renglón y volvió a lanzar un ataque contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien enfrentará el próximo 31 de octubre a Christian Mbilli. El estadunidense señaló el por qué el tapatío no quiere enfrentarlo.

“Que Canelo pelee en Halloween es perfecto. Lleva tres años disfrazándose de un tipo que me tiene miedo”, aseguró.

Meses atrás, Jake Paul mostró su interés de pelear con el mexicano. Incluso, le lanzó una oferta de 200 millones de dólares, cifra que le había pedido “Canelo” a David Benavidez para que pudiera darse un combate.

“Canelo, tengo 200 millones para ti. Dinero fácil. Jake Paul versus Canelo. Hagámoslo. Esto es lo que los fans han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se pueda hacer en el boxeo”, indicó el estadunidense.

Lo que cambió todo fue la oferta del jeque Turki Al-Alshikh de 400 millones de dólares por cuatro peleas.

El pasado viernes 19 de diciembre de 2025, Jake Paul se llevó tremenda paliza por parte de Anthony Joshua. Al estadunidense le quitaron unos dientes y tuvo que ser operado por doble fractura de mandíbula. Después, el creador contenido presumió la billetiza que ganó por aquel combate.