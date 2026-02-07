Raúl Jiménez celebró sin gol y el Fulham se quedó sin puntos ante Everton

Raúl Jiménez celebró un gol que terminó sin su nombre en la pizarra, y el Fulham pasó de rozar la victoria a quedarse con las manos vacías.

En solo ocho minutos, el Everton remontó en Craven Cottage y se impuso 2-1, castigando a un Fulham que desperdició una oportunidad clave en la pelea de la zona media de la Premier League.

El partido arrancó con un Fulham decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. Con Jiménez como referencia ofensiva, los locales presionaron alto, encontraron espacios por las bandas y comenzaron a generar peligro constante sobre el arco defendido por Jordan Pickford.

La insistencia tuvo premio al 18’, cuando un disparo de Raúl Jiménez que rebotó en el portero terminó en un autogol de Vitalii Mykolenko, una acción que el mexicano festejó de inmediato y que dio la impresión en Craven Cottage de que había sido él quien había enviado el balón al fondo de las redes. El gol reflejó el dominio local en ese tramo del partido.

Con la ventaja, Fulham vivió sus mejores minutos. Emile Smith Rowe estrelló un disparo en el travesaño, Samuel Chukwueze exigió en más de una ocasión al arquero inglés y el propio Jiménez tuvo una oportunidad clara dentro del área que se fue apenas desviada. Sin embargo, la falta de contundencia impidió ampliar la diferencia antes del descanso.

El segundo tiempo presentó un escenario distinto. Everton adelantó líneas, ganó presencia en el medio campo y comenzó a cargar el área con mayor frecuencia, principalmente a balón parado. El equipo dirigido por David Moyes fue encontrando espacios hasta cambiar el rumbo del partido.

El empate llegó al 75’, cuando Kiernan Dewsbury-Hall apareció dentro del área para definir de zurda y poner el 1-1, justo después de que Jiménez saliera de cambio tras un partido de desgaste, movilidad y participación constante en la generación ofensiva.

Fulham intentó reaccionar de inmediato con modificaciones desde el banquillo, pero el cierre ya favorecía a la visita. Apenas ocho minutos después, un centro al área terminó con un autogol de Bernd Leno, una acción desafortunada que silenció el estadio y confirmó la remontada de Everton.

El golpe fue definitivo. Los locales no lograron recuperar el control, ni generar una ocasión clara en el tramo final, mientras Everton administró la ventaja hasta el silbatazo final.

Con el resultado, Fulham se quedó estancado en 34 puntos, dejando escapar una oportunidad importante como local. Con el triunfo, el Everton, que también partía con 34 puntos, alcanzó las 37 unidades y saltó del décimo al séptimo puesto de forma momentánea.