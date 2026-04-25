Raúl Jiménez es titular en valioso triunfo del Fulham ante Aston Villa en Premier League

El Fulham dio un golpe de autoridad en la Jornada 34 de la Premier League al vencer 1-0 al Aston Villa. Con el "Lobo Mexicano", Raúl Jiménez, como titular, los Cottagers supieron neutralizar a uno de los equipos más fuertes del torneo para quedarse con tres puntos vitales en casa.

Jiménez fue pieza clave en el esquema ofensivo, generando constante peligro y arrastrando marcas que permitieron a su equipo volcarse al ataque. Pese a no encontrarse con el gol, el atacante azteca cumplió con una labor de sacrificio antes de salir de cambio al minuto 66 bajo los aplausos de Craven Cottage, cediendo su lugar a Rodrigo Muniz.

La diferencia definitiva llegó al cierre de la primera mitad. Al minuto 43, Ryan Sessegnonaprovechó un balón suelto tras un rebote en el área para fusilar al guardameta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, quien poco pudo hacer ante el potente disparo que puso el 1-0.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Marco Silva escala a la décima posición con 48 puntos, manteniendo viva la esperanza de colarse en puestos europeos. Por su parte, el conjunto de Unai Emery sufre un traspié importante en su lucha por la Champions League, estancándose en el cuarto lugar con 58 unidades.