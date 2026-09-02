Escándalo en el Real Madrid: Asencio recibió una sanción penal tras ser culpable por conducir ebrio

El defensor del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado penalmente en Gran Canaria por un delito contra la seguridad vial. Esta resolución judicial agrava su situación legal inmediata, mientras el futbolista aguarda bajo el foco de la opinión pública la celebración de un juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos de índole sexual.

Los hechos relacionados con la sanción de tráfico tuvieron lugar en la madrugada del pasado 16 de agosto de 2026 en San Bartolomé de Tirajana. El canterano madridista fue interceptado en un control preventivo mientras conducía un lujoso Porsche Macan GTS, arrojando una tasa de 0.90 mg/l de alcohol en aire espirado, cifra que supera el umbral penal permitido de 0.60 mg/l. Tras aceptar su total culpabilidad en un juicio rápido, el tribunal le impuso una multa de 14,400 euros y la retirada del permiso de conducir por un periodo de ocho meses.

En el plano deportivo, Asencio no ha visto minutos esta temporada con el Real Madrid al estar convaleciente de una lesión que lo afectó en la pretemporada. Esta situación fue determinante para que no saliera del equipo en una cesión o venta al ser el menos valorado de los zagueros en la plantilla merengue.

Un panorama judicial crítico y la postura del Real Madrid

Esta sentencia en firme se suma a otro caso que se remonta al verano de 2023, en el que se le imputa un delito de revelación de secretos:

La acusación: De acuerdo con las carpetas de investigación, Asencio solicitó material íntimo y explícito de una víctima menor de edad a sus compañeros y lo mostró a terceros sin ningún tipo de consentimiento.

De acuerdo con las carpetas de investigación, Asencio solicitó material íntimo y explícito de una víctima menor de edad a sus compañeros y lo mostró a terceros sin ningún tipo de consentimiento. La estrategia legal: El implicado confía en ser absuelto si las dos mujeres que figuran en la grabación le otorgan el perdón formal.

Otros tres exjugadores de la cantera de la escuadra blanca están procesados por la presunta grabación y difusión de dicho video, cuyo juicio está programado para los días 3, 4 y 7 de septiembre. El Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ya ha dictado la apertura formal del careo oral y ha requerido al jugador una fianza de 10,000 euros para cubrir posibles responsabilidades civiles.

Ante la nueva condena penal y la inminencia de las audiencias, la directiva del conjunto blanco ha activado sus comités internos de disciplina. La entidad sostiene un estricto código ético y valora proceder con la rescisión inmediata de su contrato si es declarado culpable del delito sexual.