Zverev evita histórica debacle en el US Open después de maratónico partido que terminó de madrugada

Alexander Zverev evitó una debacle histórica en su debut en el US Open tras superar en un dramático partido de primera ronda al italiano Lorenzo Sonego. El alemán, que afronta el torneo en Nueva York bajo la máxima presión mediática como primer cabeza de serie, debido a la sorpresiva baja de última hora de Jannik Sinner, recurrió a su experiencia para dar la vuelta a un panorama sumamente adverso.

Disputado bajo el techo retráctil del Estadio Arthur Ashe a causa de las intensas lluvias en Flushing Meadows, el partido se transformó en una exigente batalla de desgaste físico y mental. Zverev selló su pase a la siguiente ronda con parciales de 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-5 y 6-4 tras 4 horas y 52 minutos de juego, culminando las acciones cerca de las 2:00 a. m.

Sonego, número 89 del ranking mundial de la ATP, desplegó un nivel inspirado y puso contra las cuerdas al máximo favorito al capitalizar las dudas de ‘Sascha’, quien cometió cuatro dobles faltas decisivas en el tie-break del tercer set. La tensión llegó a su clímax en la cuarta manga, en la que el alemán estuvo a solo dos puntos de la eliminación. Reaccionó a tiempo para forzar el set definitivo en plena madrugada neoyorquina.

Estadísticas y el peso de la historia en Nueva York

A pesar del triunfo, la actuación dejó severas interrogantes sobre el rendimiento del vigente campeón de Roland Garros, principalmente por su falta de efectividad al desaprovechar 17 de las 22 opciones de quiebre. Sin embargo, su consistencia en el quinto parcial le permitió lograr una rotura clave con el 2-2 en el marcador, asegurando la ventaja definitiva gracias a la potencia de su primer servicio.

Con esta sufrida victoria, Zverev esquivó un registro histórico negativo: de haber quedado eliminado, se habría sumado a la lista de apenas cuatro jugadores en la Era Abierta eliminados en su debut de un Grand Slam siendo los máximos sembrados, algo que no ocurre en el circuito varonil desde que Lleyton Hewitt se despidió en la primera ronda de Wimbledon 2003. Superado el obstáculo, Zverev cruzará caminos ante el francés Quentin Halys.