Francia frustra plan de secuestro contra Kylian Mbappé orquestado por un adolescente desde prisión

Las autoridades francesas desbarataron un plan de secuestro y extorsión que tenía como uno de sus objetivos principales a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid. La compleja investigación judicial, liderada por la policía cibernética de Francia, reveló la existencia de una red delictiva que recopilaba datos personales de diversas figuras públicas, enfocando sus esfuerzos en el capitán de la selección gala debido a su fortuna y alta exposición mediática.

El cerebro detrás de esta operación fue identificado por el diario local Le Parisien como Clément L., un joven franco-suizo de 18 años conocido bajo el seudónimo de "Lester Z".

Las indagatorias demostraron que este individuo coordinaba todas las fases de planificación de la banda criminal desde su celda en la prisión de Villepinte, burlando de forma sistemática los controles carcelarios utilizando dos teléfonos celulares equipados con la aplicación Snapchat para mantener comunicación constante con sus cómplices en el exterior.El hallazgo de la lista de objetivos y los millones de Mbappé

Tras analizar los dispositivos incautados en la celda del sospechoso mediante software forense, los agentes de la policía judicial extrajeron un archivo digital que contenía direcciones residenciales y datos de seguridad de 26 objetivos de alto perfil económico:

Futbolistas de élite de la Ligue 1.

Reconocidos cantantes de la escena del rap francés.

Joyeros de lujo y empresarios multimillonarios a quienes planeaban extorsionar.

El plan fue frustrado en su fase inicial gracias a la oportuna intervención de los servicios de inteligencia, garantizando que el delantero del club español nunca estuviera en una situación de peligro real.

Respecto a la situación legal del cabecilla, quien ya cumplía una condena previa por robo a mano armada, fue imputado formalmente por tentativa de secuestro en banda organizada y trasladado a un régimen de aislamiento estricto.

¿Cuánto dinero gana Kylian Mbappé al año según Forbes?

La inmensa riqueza del futbolista, que lo convirtió en el blanco más codiciado, está respaldada por reportes financieros internacionales. De acuerdo con el ranking anual de la revista Forbes, Mbappé se ubica en el top 10 de los deportistas mejor pagados del mundo con ingresos anuales estimados en 110 millones de dólares, desglosados en 90 millones por sus actividades deportivas en España y 20 millones generados fuera de las canchas por acuerdos comerciales con marcas globales como Nike, Hublot y Oakley.