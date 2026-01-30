Raqueta mítica de Novak Djokovic será subastada en más de 200 mil dólares

El tenis, como la memoria, suele ser selectivo. Sin embargo, hay momentos que se quedan tatuados en la retina por su brutalidad física. Aquella madrugada del 29 de enero de 2012 en la Rod Laver Arena, el reloj se detuvo tras cinco horas y 53 minutos de un intercambio salvaje entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. Fue una guerra de desgaste que terminó con el serbio arrancándose la camisa, un gesto de supervivencia pura tras conquistar el Abierto de Australia.

Hoy, 14 años después, el arma que ejecutó aquella sentencia ha regresado del anonimato.

La raqueta HEAD Speed que Novak lanzó a la grada tras ese 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 7-5, ha irrumpido en el mercado de las reliquias. SCP Auctions ha puesto bajo el martillo esta pieza de grafito y cuerdas 18x20 que ya ha alcanzado la cifra astronómica de 216,000 dólares. El cifra pulverizó el récord de 173,000 dólares que ostentaba una raqueta de Carlos Alcaraz, precisamente su rival de este domingo.

El regalo de un extraño

La historia de esta subasta tiene una buena anécdota. Un aficionado francés, cuya identidad permanece bajo llave en el sur de Francia, fue el beneficiado del tesoro. Sentado en primera fila, alentando en francés a un Novak que parecía desfallecer, recibió la raqueta de manos del campeón con un escueto pero eterno "Merci beaucoup". Lo que fue un gesto de gratitud espontánea, hoy se ha convertido en el artefacto de tenis más caro de la historia.

La víspera del 25

La raqueta podría venderse en 200 mil dólares

La subasta cierra este sábado, apenas unas horas antes de que el mundo se detenga para presenciar el choque generacional definitivo. Novak Djokovic se planta este domingo frente a Carlos Alcaraz con la obsesión de alcanzar su título 25 de Grand Slam. De lograrlo, el serbio no sólo rompería el empate técnico con Margaret Court, sino que colocaría un candado de oro a la discusión sobre quién es el más grande de todos los tiempos.

Enfrente, el murciano no busca recuerdos ni subastas; busca el relevo. Mientras el mercado de coleccionistas se pelea por el pasado de Nole, Alcaraz intenta arrebatarle el presente. El domingo, en la misma pista donde aquella raqueta hoy subastada hizo historia, de gloria sigue sin tener precio.