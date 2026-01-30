Abierto de Australia: La final más esperada, Djokovic-Alcaraz

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz terminaron con los rostros envueltos en un manto de lágrimas dos horas y 50 minutos después de la última ocasión que la fortuna tuvo a bien que se vieran las caras en una final… Ahora ambos volverán a reencontrarse en esta instancia en la lucha por el título del Abierto de Australia.

Djokovic no contuvo el llanto aquel 4 de agosto de 2024 ante el público que era testigo en el complejo tenístico de Roland Garros de un momento para la historia: El serbio por fin había conquistado el título que le faltaba a su brillante palmarés, la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Y ahí, del otro lado, estaba el joven veinteañero Alcaraz, abrazado por su propio llanto al ver como se le escapaba ese oro en un duelo que ya tiene un sitio especial al haber terminado con un 7-6(3) y 7-6(2).

Esa fue la cuarta final entre ambos. El serbio, que le roba días al tiempo para seguir en la alta competencia, en la que ya se convirtió en el más veterano (38 años y 255 días) en llegar al último juego en Melbourne, dando un ejemplo de una trayectoria en la que la disciplina lo ha encumbrado al sitio de máximo ganador de Slams (24) y con más triunfos en torneos grandes (402).

El español de 22 años, quien en diciembre puso fin a su relación con su entrenador de toda la vida, Juan Carlos Ferrero, para privilegiar más el tiempo con su familia, ahora se llena de nuevos ánimos al estar a un paso de completar la colección de Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open) con menos edad que cualquiera, dejando atrás la marca de su ídolo Rafael Nadal (24).

Novak Djokovic va por Grand Slam número 25 AFP

Djokovic vuelve a una final en Melbourne Park después de dos años. A lo largo del torneo la buena suerte siempre ha estado de su lado, tal vez impulsando desde atrás de los telones el que sea ahí, donde ha sido imbatible a lo largo de 10 finales, que logre la hazaña de alcanzar su Grand Slam 25, lo que podría ser el cerrojazo perfecto para la que para muchos es la trayectoria más sobresaliente en la historia del tenis.

El camino se le despejó al serbio cuando el checo Jakub Mensik se retiró de su duelo de cuartos de final por lesión y en esa instancia el italiano Lorenzo Musseti hizo lo mismo después de haberse llevado los primeros dos sets. En semifinales encontró los golpes para vencer en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) a su bestia negra, el italiano Jannik Sinner, a quien le puso fin una racha de cinco victorias en sus enfrentamientos personales.

El reino de la ATP ahora es de Carlos Alcaraz. El murciano domina la clasificación y apela a dos de sus más dulces momentos en las finales de Wimbledon de 2023 y 2024 para volver a cargarse de ánimo para enfrentar a Djokovic, a quien frenó en ese par de ocasiones y evitó que su impresionante colección de Slams.

Carlos Alcaraz suma seis títulos de Grand Slam a sus 22 años AFP

Después de aquella excelsa final de París 2024, ambos se han enfrentado en un par de ocasiones. Djokovic fue el obstáculo para evitar que Alcaraz llegara a las semifinales de Australia hace un par de años. El español cobró revancha en el complejo de Flushing Meadows con un triunfo en sets corridos en las más recientes semifinales del US Open, que a la postre se echó en el bolsillo para seguir labrando su corta trayectoria de estrella de las pistas.

LAS FINALES DE DOS GIGANTES:

- Wimbledon 2023 (16 de julio). Alcaraz ganó en 5 sets (1–6, 7–6, 6–1, 3–6, 6–4).

- Cincinnati Masters 2023 (21 de agosto). Djokovic ganó (7–5, 6–7, 7–6).

- Wimbledon 2024 (14 de julio). Alcaraz ganó en sets corridos (6–2, 6–2, 7–6).

- Juegos Olímpicos París 2024 (4 de agosto de 2024). Djokovic ganó (7–6, 7–6).

TÍTULOS DE GRAND SLAM:

Novak Djokovic ha ganado 24 títulos de Grand Slam en individuales, el récord histórico en la era Open.

Australian Open: 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

Wimbledon: 7 títulos (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

US Open: 4 títulos (2011, 2015, 2018, 2023)

Roland Garros: 3 títulos (2016, 2021, 2023)

Carlos Alcaraz ha ganado 6 títulos de Grand Slam hasta finales de 2025, a sus 22 años.

US Open: 2 títulos (2022, 2025)

Wimbledon: 2 títulos (2023, 2024)

Roland Garros: 2 títulos (2024, 2025)