Raphael Veiga confiesa que quería jugar con Álvaro Fidalgo en el América

Unos llegan y otros se van. Es la naturaleza de los clubes cada arranque de temporada. Sin embargo, entre jugadores hay expectativas por compartir vestidor con los distintos, como lo fue Álvaro Fidalgo en el América y cuya partida al Betis dejó con las ganas al brasileño Raphael Veiga.

El brasileño se dijo sorprendido por el impacto del mediocampista español y su salida del club, lo mismo que la energía que percibió de la afición americanista durante su recibimiento y en el juego que vio desde un palco el mismo día de su arribo a la capital.

“Si por mí fuera, yo ya que quería jugar en el estadio ese día. Me gusta esa parte del futbol al reconocimiento por Fidalgo, por todo lo que hizo aquí, lástima que no puede jugar con él, porque sabemos que tan buen jugador es, pero espero que le vaya bien y que sea muy feliz donde sea que esté y yo sé que aquí voy a intentar hacer la historia que hizo aquí e intentaré hacer una mejor”, expresó el brasileño en entrevista con TUDN.

Raphael Veiga también dejó ver sus ansias de jugar en el Estadio Azteca, hoy en trabajos de remodelación para la Copa del Mundo 2026, pero consciente de que es un recinto histórico para el futbol brasileño y la leyenda de Pelé, al levantar un campeonato mundial ahí.

“Para nosotros los brasileños, la selección del 70, Pelé, era una selección que nos dejó marcados, es obvio que ese estadio es muy icónico, muy importante y yo recuerdo que vi algunas fotos y estoy con muchas ganas de jugar y conocer ese estadio, verlo lleno también debe ser increíble”, mencionó el media punta de 30 años.

El procedente del Palmeiras, a préstamo con el América, añadió que en su adaptación pretende hablar un español fluido, para mejorar la comunicación con su grupo y envolverse con el futbol mexicano, en el que desea convertirse en un histórico.

"Sí, yo quiero aprender español, creo que también por eso estoy aquí, para vivir ese desafío de mi vida, me muevo por el desafío tanto dentro del campo como fuera, voy a intentar hablar lo mínimo posible con ellos en portugués, pero estoy muy feliz poco a poco, creo que me voy a adaptar, es importante. Lógico que los chicos (como Jonathan dos Santos), los del cuerpo técnico (André Jardine y Paulo Victor) hablan portugués también, pero en poco tiempo ya estaré hablando español y viviendo como una persona normal aquí en México”, dijo Veiga, quien apunta a debutar este sábado en la Liga MX, en el duelo de la J-5 del Clausura 2026 ante los Rayados del Monterrey.