Charros vence a Tomateros en el duelo mexicano de la Serie del Caribe

ZAPOPAN. Los Charros de Jalisco trasladaron su dominio sobre los Tomateros de Culiacán al plano internacional. Con otra gran actuación de Michael Wielansky y un bullpen que volvió a lucir hermético, México Rojo derrotó 4-2 a México Verde, para cerrar su participación en el rol regular de la Serie del Caribe con marca de tres victorias y una derrota.

Apenas 10 días atrás, los Tomateros fueron barridos 4-0 en la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico. La noche de este miércoles, ambos equipos volvieron a verse las caras, ahora con uniformes con la leyenda de México en el pecho y con refuerzos en ambos bandos, pero con el mismo desenlace.

La mala nota para Charros fue la lesión del lanzador abridor Ronald Medrano, quien apenas en la tercera entrada presentó molestias en la rodilla derecha. Si bien Medrano ya no estaba contemplado para tener más actividad en el torneo, sí está considerado para jugar con Nicaragua en el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

Tomateros abrió la pizarra desde su primer turno al bat. Carlos Sepúlveda negoció base por bolas, avanzó a tercera con sencillo de Allen Córdoba y anotó con elevado de sacrificio de Rodolfo Amador.

La reacción roja fue inmediata. Después de dos outs, el abridor verde Faustino Carrera permitió sencillos de Wielansky, Willie Calhoun y Mateo Gil, este último productor de la carrera del empate 1-1.

El colombiano Reynaldo Rodríguez conectó jonrón solitario abriendo la segunda entrada para poner a Charros arriba 2-1, pero en la tercera Tomateros igualó con la segunda producida de Rodolfo Amador, ahora con doblete, en el último bateador que enfrentó Medrano.

A partir de ahí, el bullpen de Charros tomó el control. Seis entradas de relevo sin permitir carrera sostuvieron la ventaja. César Gómez fue el primero en ingresar y resolvió de manera magistral, incluso tras otorgar una base por bolas, al dominar a Esteban Florial con rola para doble play.

La ventaja definitiva llegó en la quinta entrada y lo hizo vía un agresivo corrido de bases. Julián Ornelas conectó sencillo, provocó un engaño del lanzador al abrirse demasiado en la inicial para llegar a segunda, se robó tercera y anotó con lanzamiento descontrolado.

Wielansky selló la ofensiva en la séptima entrada con sencillo productor, llevando al plato a Leo Heras, quien había abierto el inning con doblete. Wielansky lidera el torneo en hits con 10 y batea para .625.

En la novena entrada, Tomateros llenó las bases, pero Florial fue dominado con elevado al jardín izquierdo que Heras capturó para terminar el juego.

Pese a la derrota, México Verde ya tiene asegurado su pase a semifinales y disputará su último juego del rol regular este jueves ante República Dominicana. México Rojo cerró el torneo regular con marca de 3-1, ubicado en el segundo lugar.

Por su parte, los domincanos Leones del Escogido, con marca de 3-0 y un juego pendiente, ya aseguraron el primer lugar del standing.