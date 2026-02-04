Bienvenida con polémica: Lo que hay detrás del mensaje de Jardine a Raphael Veiga

El Club América ha sacudido el mercado de fichajes con la incorporación de Raphael Veiga, un movimiento que no solo promete calidad técnica en el terreno de juego, sino que ha servido de plataforma para que el estratega André Jardine fije una postura contundente sobre la identidad y el compromiso que exige la institución azulcrema.

La llegada de Veiga, mediocampista ofensivo de 30 años procedente del Palmeiras, ha sido recibida con una mezcla de euforia y análisis profundo. En el video de bienvenida compartido por las redes oficiales del club, Jardine no escatimó en palabras que, para muchos, llevaban un destinatario implícito: Allan Saint-Maximin. La partida del francés, que rompió su vínculo con el equipo de manera intempestiva a pesar de tener contrato hasta 2027, dejó una herida abierta en la estructura deportiva y emocional del plantel.

Un mensaje con doble fondo

Durante la recepción del futbolista brasileño en las instalaciones de Coapa, Jardine fue enfático: “Algunos se van y nos duele, otros vienen; muchas gracias por querer estar aquí”. Esta frase, cargada de simbolismo, fue interpretada de inmediato como un reclamo a la falta de lealtad de quienes priorizaron otros intereses por encima del proyecto deportivo de las Águilas. Jardine subrayó que lo más valioso de este fichaje es que Veiga “eligió al América” y llega con una disposición total para integrarse a un grupo que busca sacudirse un año de sequía de títulos.

El perfil de un refuerzo de élite

Raphael Veiga no es un nombre cualquiera en Sudamérica. Se trata de un zurdo habilidoso que se desempeña con maestría como mediapunta o interior. Sus números en el Palmeiras hablan por sí solos: más de 150 contribuciones directas de gol (entre tantos y asistencias) en aproximadamente 300 partidos. Es un futbolista que entiende el ritmo del juego, posee un golpeo de larga distancia privilegiado y una visión de campo que el América necesitaba con urgencia tras un inicio de torneo donde la generación de juego fue irregular.Los detalles de la operación

América hizo el anuncio oficial de Raphael Veiga, mediocampista brasileño que llega procedente de Palmeiras de cara al Clausura 2026 y Concachampions. Redes sociales

El acuerdo financiero refleja una gestión estratégica por parte de la directiva encabezada por Santiago Baños. Veiga llega en calidad de préstamo hasta diciembre, con un cargo cercano a los 1.5 millones de dólares. El club tiene una opción de compra tasada en seis millones de dólares, una cifra competitiva considerando la jerarquía del jugador. Este movimiento, junto a la incorporación de Rodrigo Dourado, busca blindar la zona medular para encarar con garantías tanto la Liga MX como la Concachampions.

Para el americanismo, el mensaje de Jardine es una bocanada de aire fresco. La afición ha criticado duramente la actitud de ciertos jugadores en el pasado reciente, y ver a un técnico priorizar el compromiso emocional genera una nueva conexión con la grada. Con Veiga listo para debutar, el mensaje en el nido es claro: la calidad es importante, pero las ganas de ser campeón son innegociables. El ciclo de Saint-Maximin es historia; la era de Veiga, bajo la filosofía de "quien quiera estar", acaba de comenzar.