Donovan Carrillo brilla en la pasarela olímpica de Milano-Cortina 2026 con diseño mexicano

Donovan Carrillo fue parte de las pasarelas italianas luego de formar parte del desfile previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

El patinador artístico mexicano es uno de los cinco representantes tricolores que ya están en la sede olímpica italiana en sus entrenamientos.

Este evento, organizado como parte de las actividades promocionales previas a la ceremonia de apertura del 6 de febrero de 2026 en el Estadio San Siro de Milán, reunió a varios atletas y abanderados de diferentes países para presentar oficialmente sus uniformes de desfile y ropa de competencia ante medios internacionales, diseñadores y el público.

El jalisciense de 26 años, figura emblemática del deporte invernal mexicano, fue uno de los protagonistas principales. Como abanderado de México junto a Sarah Schleper (esquiadora alpina), desfiló luciendo el uniforme oficial diseñado por la firma Carolina Herrera en colaboración con la marca mexicana Charly.

El atuendo incorpora elementos inspirados en textiles indígenas mexicanos, con patrones geométricos vibrantes en tonos rojo, blanco y verde —colores de la bandera nacional—, combinados con toques modernos para garantizar funcionalidad en climas extremadamente fríos.

El diseño fusiona tradición cultural con estética contemporánea, destacando bordados y motivos prehispánicos adaptados a prendas térmicas y elegantes, como chaquetas, pantalones y accesorios que protegen del frío italiano sin sacrificar estilo.

El evento, sirvió para promocionar la diversidad cultural de las delegaciones y resaltar cómo cada nación integra su identidad en la indumentaria olímpica. Su presencia generó atención mediática por su carisma y trayectoria: primer mexicano en avanzar a la final corta de patinaje artístico en Pekín 2022 y ahora en su segunda Olimpiada.

Este desfile representó para México una oportunidad de visibilidad global. Carrillo, junto a Schleper, enfatizó el orgullo nacional al portar prendas que honran raíces indígenas y promueven la inclusión de países no tradicionales en deportes invernales. El uniforme, funcional para temperaturas bajo cero pero con un fuerte componente estético, subraya el esfuerzo por modernizar la imagen olímpica mexicana.

Este tipo de eventos precompetencia fortalecen el espíritu olímpico, inspiran a nuevas generaciones y posicionan a atletas como Carrillo como embajadores culturales más allá del hielo.