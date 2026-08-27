El Ranger’s FC de Marco Fabián y la firma mexicana ABA Sports le tiran a la UEFA Champions League

El Ranger’s FC de la Liga de Andorra alista su debut en la temporada 2026-2027. Lo hará con vestimenta de la marca mexicana ABA Sports y con la ilusión de colarse a las competiciones europeas, prometió Marco Fabián, presidente del club.

“Como en todas las ligas de Europa se juega a torneo largo, arranca la temporada este 6 de septiembre, se abre otra plaza para competiciones europeas. El primer puesto va a jugar la fase previa de Champions League, el segundo lugar se queda con boleto de Europa League y sigue Conference League con tres cupos directos, uno a repechaje; es la oportunidad de jugar competiciones europeas, además en esta liga no tiene límite de extracomunitarios”, destacó Marco Fabián en la presentación del equipo.

En esta nueva campaña que está por arrancar en Andorra (principado entre España y Francia), Marco Fabián también presentó su alianza con ABA Sports, firma que vestirá al club.

“Que las marcas mexicanas vayan de la mano es importante. Hoy, qué mejor que la oportunidad de vestir con una marca que es histórica, que representa a México y que verán de manera icónica, va en la piel y habla de ser mexicanos, un placer que una marca mexicana esté en Europa”.

Marco Fabián, en compañía de Jorge Lankenau, director del relanzamiento de ABA Sports, dio a conocer la indumentaria que portará su equipo tanto en categorías varonil y femenil.

En el conjunto local predomina el azul, con par de franjas verticales en amarillo y rojo, en alusión a la bandera de Andorra. La equipación de visitante consta del amarillo, con franjas en azul y rojo. Mientras que los porteros tendrán a su disposición un conjunto rosa con vivos en amarillo para los juegos de local, y en azul celeste para las visitas; ambas presumen una figura de los montes pirineos.

“Muy emocionados con este proyecto que ya es realidad, ABA Sports de nuevo en boca de todos y ahora en Europa. Vamos por buen camino, todo lo que platicamos hace rato como estar en la Champions, estar en las altas esferas”, mencionó Jorge Lankenau, quien fuera presidente de Rayados de Monterrey, en entrevista con Excélsior.

El Ranger's utilizará uniformes de ABA Sports en azul y amarillo durante la campaña 2026-2027. Christian Mendoza/ Excélsior

Los guardametas lucirán sus indumentarias del Ranger's FC en rosa y azul celeste. Christian Mendoza/ Excélsior

Toque mexicano en Andorra

También se dio a conocer el elenco que buscará el ambicioso objetivo de jugar competiciones europeas; serán nueve jugadores mexicanos, además de una nutrida presencia azteca en el cuerpo técnico y en otros cargos administrativos.

El guardameta Andre Alcaráz, los defensas Jorge Padilla, Enrique Prieto, los mediocampistas Zahid Yibram, Benjamín Muñoz, Julio Nava, Jesús de Lucio y el delantero Arturo Sánchez.

El cuerpo técnico lo encabeza el estratega mexicano Jaime Durán, apoyando de sus compatriotas Enrique Guzmán (auxiliar) y Jorge Ramírez (preparador físico); Giovanny Ramírez funge como director general.

El debut de Ranger's FC en la temporada de Andorra será este 6 de septiembre, contra el CE Casa De Portugal.