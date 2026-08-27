El gran reto de Isaac del Toro: el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

Isaac del Toro afrontará el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2026 en gran ritmo y como uno de los ciclistas a seguir, luego de su histórico podio en el Tour de Francia y su coronación en la Vuelta a Alemania.

El camino recorrido del originario de Ensenada, Baja California, en 2026 lo catapulta como uno de los grandes exponentes que tendrá México en la cita internacional. “El Torito” ya participó en el UAE Tour, en la Tirreno Adriático, en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, el Tour de Francia y la Vuelta a Alemania.

Isaac del Toro llegará con gran ritmo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2026 Mexsport

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI ya lo conoce el mexicano. En 2025, terminó en el Top 10 tanto en la contrarreloj individual como en la prueba de ruta.

Aún no se conoce en que prueba participará el bajacaliforniano, aunque un escenario ideal por sus condiciones de escalador sería la carrera de fondo, con una distancia de 273.7 kilómetros y una elevación de 3803 metros. Tendrá salida en Quartier Dix30 (Brossard) y meta en Parc Jeanne Mance (Montreal).

Isaac del Toro ya participó en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI, en la edición 2025 Mexsport

Asimismo, la contrarreloj individual de 39.2 kilómetros podría ser una opción, donde en la Vuelta a Alemania se impuso, siendo la sorpresa entre los especialistas de velocidad.

El evento también formará parte de las celebraciones del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

Antes de esta competencia, Isaac del Toro afrontará el Grand Prix de Quebec (11 de septiembre) y el Grand Prix de Montreal (13 de septiembre), ambas pertenecientes al circuito internacional.

CALENDARIO DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE CICLISMO DE RUTA 2026:

20 de septiembre. Se correrá la contrarreloj individual varonil y femenina.

Se correrá la contrarreloj individual varonil y femenina. 21 de septiembre. Se correrá la contrarreloj individual varonil y femenina Sub-23.

Se correrá la contrarreloj individual varonil y femenina Sub-23. 22 de septiembre. Se correrá la contrarreloj por equipos varonil y la individual varonil y femenina Jr.

Se correrá la contrarreloj por equipos varonil y la individual varonil y femenina Jr. 24 de septiembre. Será la Carrera de ruta para mujeres U23, varonil Jr.

Será la Carrera de ruta para mujeres U23, varonil Jr. 25 de septiembre. Carrera de ruta varonil U23 y femenil Jr.

Carrera de ruta varonil U23 y femenil Jr. 26 de septiembre. Carrera de ruta femenina elite.

Carrera de ruta femenina elite. 27 de septiembre. Carrera de ruta varonil elite.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI se desarrollará del 20 al 27 de septiembre Mexsport

México tendrá seis lugares para el Campeonato Mundial, donde se prevé la participación de Isaac del Toro. Por su parte, su compañero en el UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, formaría el equipo de Esloveni, que tendrá más ciclistas, con 9.