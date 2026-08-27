“Me gusta tu bigote”, el piropo que se llevó Raphinha por parte del árbitro en el Barca-Atheti

Al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias le pareció buena idea piropear el look del capitán del Barcelona, Raphinha. Aparentemente, olvidó que desde abril se autorizó que los silbantes porten durante los juegos de La Liga la REFCAM.

Por ello, previo al juego entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, Miguel Ángel Ortiz llamó a ambos capitanes para lanzar el volado y definir su portería inicial. También, les hizo tanto a Rafinha como a Iñaki Williams las clásicas recomendaciones de respeto y comunicación, hasta que el final del discurso se le escuchó decir un inusual comentario.

Capitanes, si quieren hablar conmigo, se acercan. Nadie me grita, nadie viene con la voz en alto y sus compañeros tampoco. Vienen ustedes, les explico y ustedes se lo transmiten al grupo. Estén de acuerdo o no, es lo que hay”, comentó Miguel Ángel Ortiz antes de lanzar al aire la moneda de la suerte.

Una vez que definieron portería, se estrecharon la manos los tres involucrados hasta que se escuchó: “Que les vaya bien, chicos… Me gusta tu bigote, eh”.

😉 'Me gusta tu bigote'.



¡Con la RefCam se ve y se escucha todo lo que pasa en el BarçaAthletic!



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Sólo dos personas llevaban bigote en la pequeña reunión en el centro del campo del Spotify Camp Nou. Uno de ellos era el mismo Miguel Ángel Ortiz, el otro el brasileño Raphinha, quien por cierto estrenó look con el arranque de la nueva temporada.

Y fue la misma cuenta oficial de La Liga en X la que publicó el video donde se escucha a detalle lo ocurrido; 37 minutos más tarde, Raphinha marcó el primer gol para encaminar al Barca al 2-0 final en el juego pendiente por la Jornada 1.

“¡Con la RefCam se ve y se escucha todo lo que pasa en el BarçaAthletic!”. Mejor publicidad para seguir el partido, imposible.