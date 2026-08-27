Champions League 2026-27: EN VIVO el Sorteo de la Fase Liga
Detalles del sorteo de la Champions League de la temporada 2026-27, que tendrá como final el Estadio Metropolitano el sábado 5 de junio de 2027
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SORTEO DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2026-27
La Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions se disputará del 8 al 10 de septiembre
La Champions de la temporada 2026-27 se divide de la siguiente forma: 8 Jornadas, Playoffs eliminatorios (febrero de 2027), Octavos de final (marzo de 2027), Cuartos de final (abril 2027), Semifinales (abril y mayo de 2027) y Final (5 de junio).
La Jornada 1 de la Fase Liga de la Champions se disputará del 8 al 10 de septiembre
La Champions League, antes Copa de Europa, tendrá su temporada 72 y la 35 con su actual nombre. Será la tercera con el formato de Fase Liga
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del sorteo de la Fase Liga de la Champions League de la temporada 2026-27!