¿Cómo funciona el sistema de puntos WTA? Ranking, torneos y puntuación

La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) cuenta con un sistema de clasificación mundial que determina la posición de las tenistas a partir de los puntos obtenidos en los principales torneos del circuito.

El sistema de puntuación fue adoptado el 3 de noviembre de 1975 y, desde entonces, establece la clasificación mundial tanto en la modalidad individual como en dobles.

Los puntos que obtiene cada tenista tienen una vigencia de 52 semanas, por lo que los resultados obtenidos durante un año dejan de contabilizarse cuando se cumple ese periodo. De esta manera, las jugadoras deben repetir o mejorar sus actuaciones para conservar o mejorar su posición en el ranking.

¿Cómo se entregan los puntos en el ranking WTA?

La clasificación de la WTA se determina a partir de los mejores 18 resultados obtenidos durante el año en la modalidad individual y los mejores 12 en dobles.

Para ingresar al ranking, las jugadoras deben conseguir puntos en al menos tres torneos o sumar un mínimo de 10 puntos en uno solo.

En cada competencia, la cantidad de unidades que se entrega depende de la categoría del torneo y de la ronda que alcance cada tenista. Los puntos obtenidos se mantienen durante 52 semanas y posteriormente son reemplazados por los resultados correspondientes al nuevo periodo.

Elena Rybakina ocupa el segundo puesto del ranking. AFP

¿Qué torneos se consideran para sumar puntos en la clasificación de la WTA?

En la modalidad individual se toman en cuenta los mejores 18 resultados de las tenistas.

Entre ellos están los cuatro Grand Slams, además de los mejores seis resultados en los torneos WTA 1000 combinados. Estos son Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati y Pekín.

También se considera el mejor resultado de los WTA 1000 no combinados, correspondientes a Doha, Dubái y Wuhan.

Los siete resultados restantes pueden corresponder a torneos WTA 1000, WTA 500, WTA 250, WTA 125 e ITF.

A estos resultados se agregan los puntos obtenidos en las WTA Finals.

En dobles, la clasificación considera los mejores 12 resultados obtenidos en Grand Slam, WTA Finals, WTA 1000, WTA 500, WTA 250, WTA 125 e ITF.

Linda Noskova se coronó en Wimbledon 2026 al imponerse a Karolina Muchova. Reuters

¿Cuántos puntos entrega cada torneo de la WTA?

Cada torneo entrega una cantidad diferente de puntos de acuerdo con su categoría y la ronda que alcance cada jugadora o pareja.

Grand Slams

Los cuatro Grand Slams son el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

Individual: W 2000; F 1300; SF 780; QF 430; R16 240; R32 130; R64 70; R128 10; QLFR 40; Q3 30; Q2 20; Q1 2.

Dobles: W 2000; F 1300; SF 780; QF 430; R16 240; R32 130; R64 10; QLFR 40.

WTA Finals

Individual: W 1500; F 1080; SF 750.

Dobles: W 1500; F 1080; SF 750; QF 375.

WTA 1000 combinados

Los torneos WTA 1000 combinados son Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati y Beijing.

96 Singles (48Q): W 1000; F 650; SF 390; QF 215; R16 120; R32 65; R64 35; R128 10; QLFR 30; Q3 -; Q2 20; Q1 2.

64/60 Singles (32Q): W 1000; F 650; SF 390; QF 215; R16 120; R32 65; R64 10; R128 -; QLFR 30; Q3 -; Q2 20; Q1 2.

28/32 Dobles: W 1000; F 650; SF 390; QF 215; R16 120; R32 10.

WTA 1000 no combinados

Los torneos WTA 1000 no combinados son Doha, Dubái y Wuhan.

96 Singles (48Q): W 1000; F 650; SF 390; QF 215; R16 120; R32 65; R64 35; R128 10; QLFR 30; Q3 -; Q2 20; Q1 2.

56 Singles (32Q): W 1000; F 650; SF 390; QF 215; R16 120; R32 65; R64 10; R128 -; QLFR 30; Q3 -; Q2 20; Q1 2.

32/28 Dobles: W 1000; F 650; SF 390; QF 215; R16 120; R32 10.

El resto de los torneos WTA 500, WTA 250, WTA 125 e ITF entregan hasta 500 puntos a la campeona.

Los mejores resultados de cada tenista son los que se toman en cuenta para establecer su récord dentro del periodo de 52 semanas.

Katerina Siniakova lidera el ranking de dobles. REUTERS

¿Cómo está el ranking de la WTA actualmente?

En la clasificación individual, Aryna Sabalenka ocupa el primer lugar con 8,575 puntos, seguida por Elena Rybakina con 8,141 y Jessica Pegula con 7,265.

El top 10 individual se completa de la siguiente manera:

Aryna Sabalenka | 8,575 puntos Elena Rybakina | 8,141 puntos Jessica Pegula | 7,265 puntos Coco Gauff | 6,704 puntos Mirra Andreeva | 5,443 puntos Linda Noskova | 5,028 puntos Karolina Muchova | 4,983 puntos Iga Swiatek | 4,809 puntos Elina Svitolina | 4,689 puntos Amanda Anisimova | 4,533 puntos

En dobles, Katerina Siniakova lidera la clasificación con 10,760 puntos. Taylor Townsend ocupa el segundo lugar con 8,845 y Gabriela Dabrowski es tercera con 7,925.

El top 10 de dobles está compuesto por:

Katerina Siniakova | 10,760 puntos Taylor Townsend | 8,845 puntos Gabriela Dabrowski | 7,925 puntos Luisa Stefani | 7,445 puntos Aleksandra Krunic | 6,895 puntos Anna Danilina | 6,720 puntos Shuai Zhang | 5,860 puntos Elise Mertens | 5,423 puntos Sara Errani | 4,885 puntos Nicole Melichar-Martinez | 4,570 puntos

De esta manera, el ranking de la WTA se actualiza a partir de los resultados obtenidos durante un periodo de 52 semanas, con una clasificación independiente para las modalidades individual y dobles.