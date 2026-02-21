Ramón Urías vuelve a Grandes Ligas con los Cardenales

Tras muchos meses de incertidumbre y ya con la pretemporada iniciada, Ramón Urías está de regreso en Grandes Ligas. El infielder sonorense firmó un contrato por 2 millones de dólares con los Cardenales de San Luis, recuperando estabilidad deportiva luego de un invierno lleno de dudas.

No es la primera vez que los Cardenales confían en su talento. En 2018, con 24 años y tras cuatro sólidas temporadas con los Diablos Rojos del México, la organización lo firmó y lo mantuvo durante 2 campañas en ligas menores. Sin embargo, previo a la temporada 2020 fue puesto en asignación y su historia cambió de rumbo.

Los Orioles de Baltimore lo reclamaron en waivers y ahí comenzó el capítulo más importante de su trayectoria. Debutó el 20 de agosto de 2020 y poco a poco se consolidó como pieza del infield. En 2022 firmó su mejor campaña, ganó el Guante de Oro y alcanzó topes personales en producción ofensiva, consolidándose como antesalista confiable.

El verano pasado parecía que su carrera daría otro salto. A finales de julio fue tomado por los Astros de Houston y todo apuntaba a que sería el tercera base diario de un club contendiente a playoffs. Sin embargo, horas después Houston también incorporó a Carlos Correa, quien ocupó esa posición. Urías pasó de proyectado titular a opción desde la banca.

El movimiento afectó su tiempo de juego y también su panorama económico. En 2026 estaba proyectado para su tercer año de arbitraje salarial, donde habría ganado al menos los 3.15 millones de dólares que percibió en 2025. Pero al ser dejado en libertad por Houston perdió esa proyección y terminó firmando por una cifra menor en San Luis.

Luis Urías, en espera de una nueva oportunidad

Mientras Ramón encontró equipo, su hermano menor, Luis Urías, permanece en la agencia libre. Tras disputar buena parte de la temporada pasada en Grandes Ligas con los Atléticos, fue puesto en libertad el 28 de agosto.

El 1 de septiembre fue reclamado por los Cerveceros de Milwaukee, organización con la que ya había jugado entre 2020 y 2022. Sin embargo, en esta ocasión permaneció en ligas menores y al finalizar la campaña volvió a quedar libre.

En 8 temporadas en Grandes Ligas, Luis batea de por vida para .239, con 40 cuadrangulares y 138 carreras producidas en 330 juegos. Es, junto con Rowdy Téllez y Jesús Cruz, uno de los mexicanos considerados rumbo al Clásico Mundial de Beisbol que actualmente se mantienen como agentes libres.

¿Podrá Ramón jugar el Clásico Mundial?

La firma con San Luis también abrió otra interrogante: ¿seguirá disponible Ramón Urías para participar con México en el Clásico Mundial de Beisbol?

El antecedente reciente genera cautela. José Urquidy tuvo que declinar su participación con la selección tras firmar con los Piratas de Pittsburgh, una decisión relacionada con planificación física y condiciones contractuales.

Para Ramón sería un golpe especialmente duro quedar fuera nuevamente. En 2023 el seguro no respaldó su participación y no pudo disputar el torneo. Aquella ausencia pesó, sobre todo porque México firmó una actuación histórica.

Ahora el escenario es distinto, pero la autorización final depende del club. En plena reconstrucción, los Cardenales podrían priorizar su adaptación al equipo y su preparación para la temporada regular.

Ramón ya recuperó uniforme, oportunidad y lugar en el roster en Grandes Ligas. La pregunta que queda en el aire es si también podrá vestir el uniforme tricolor.