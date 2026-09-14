Ramón Morales pone a Chivas como favorito en el Clásico Nacional 

Fenomenal el trabajo que está haciendo Gabriel Milito en Chivas y justo en la semana del Clásico Nacional, el Rebaño llega muy motivado, incluso una de sus máximas estrellas pone al equipo como amplio favorito: Ramón Morales.

Durante la revelación de la placa que reconoce la participación del Estadio Akron en el Mundial 2026, el excapitán rojiblanco reconoció que viene un partido complicado, pero visualiza una victoria del Rebaño.

Viene un partido que es muy importante para todo México... Sí (Chivas es favorito), yo lo digo desde afuera. Es favorito porque así lo demuestra su futbol, (pero cuando) pita el árbitro el favoritismo se termina”, afirmó.

Las Chivas reciben a los Pumas como parte de la Jornada 8 MEXSPORT

De igual manera, elogió el trabajo que está realizando Milito con el club, además de darle crédito a Amaury Vergara por la inversión hecha.

“Hay un buen trabajo de Gabriel Milito con su cuerpo técnico, un buen trabajo de los jugadores, del mismo Amaury desde la parte de la directiva. Muchas veces no se le da el mérito, pero dónde está no es fácil”, señaló.

Por último, Ramón se dio tiempo de hablar sobre la Selección Mexicana y enfatizó que Chivas debería de ser la base del proceso de Rafa Márquez.

“Creo que Chivas, al ser un equipo de puro mexicano, es importante que sea una base (para la Selección Mexicana). El Guadalajara perfectamente puede ser esa base, ojalá y los muchachos sigan con esa buena inercia que tienen para que sean muchos más (convocados al Tri)”, finalizó.

¿Cuándo se juega el América vs Chivas?

Este fin de semana, todo México se paralizará por el Clásico Nacional. Chivas y América se enfrentan por el liderato del Apertura 2026 y aunque el Rebaño llega con una ligera ventaja, nunca hay que dar por muertas a las Águilas.