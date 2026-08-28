VIDEO: Cristiano Ronaldo desata reclamo de compañero por 'cazagol'

Al Nassr ganó 2-1 en la Saudi Pro League y se convirtió en líder del torneo durante el inicio de la Jornada 4, sin embargo, a pesar de que Cristiano Ronaldo anotó el tanto del triunfo desató el desconcierto y reclamo de su compañero, Mohamed Simakan, quien miró fijamente al portugués.

Manteniendo lo habitual, Cristiano Ronaldo arrancó como titular en el compromiso celebrado en el Al Awwal Park, donde Al Nassr recibió al Al-Taawon FC, conjunto que había sido la gran revelación del certamen en su temporada anterior y que en ésta no conoce el triunfo.

Pese a arrancar como víctimas en el compromiso, la escuadra visitante s puso al frente en el marcador en el inicio de la historia por conducto de Bassam Al-Hurayji, quien apareció en el minuto 11 para el 0-1 que se mantendría hasta el ocaso de la primera parte.

Justo antes de marcharse a los vestidores, Samú Costa logró igualar en el 45+5’ (1-1), dándole un nuevo respiro a los comandados por Ange Postecoglu, quienes trataban de mantener el paso perfecto en este inicio de la Saudi Pro League.

Desde el inicio de la parte complementaria, Al Nassr se marchó al frente y buscó hacerle daño a su rival, por lo que tras un rechace de tiro de esquina, Joao Félix desbordó por la banda y envió un centro que no era rematado en primera instancia, hasta que llegó a los pies de Mohamed Simakan, mismo que de primera intención remató al arco rival con parte interna, encontrando el hueco deseado.

Antes de que el balón besara las redes, apareció Cristiano Ronaldo, quien desvió el esférico en aparente posición adelantada, por lo que el defensor de su propio equipo se llevó las manos al rostro y dejando en claro su descontento luego de que el astro portugués no dejara pasar el balón hasta el fondo de las mallas.

El tanto se validó y Al Nassr terminó venciendo 2-1 a Al-Taawon, manteniéndose con 4 de 4 partidos ganados y arrancando una temporada en la que desean volver a llevar el trofeo a sus vitrinas luego de que la temporada pasada rompieran con 6 años de sequía.

BFG