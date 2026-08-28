Julián Álvarez está “sufriendo” en el Atlético de Madrid, pero rechaza ir al Arsenal: ¿por qué?

Julián Álvarez continúa sin definir su futuro a pocos días del cierre del mercado de verano en el futbol europeo. El delantero argentino quiere salir del Atlético de Madrid y su intención es llegar al Barcelona, aunque el conjunto rojiblanco mantiene su postura de no negociar con el club catalán.

En medio de este escenario, el Arsenal apareció como una alternativa. El Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar con el conjunto inglés, pero el argentino no quiere volver a la Premier League.

La razón de su postura no estaría relacionada con un aspecto deportivo. De acuerdo con la información dada a conocer en las últimas horas, la situación familiar de Julián Álvarez sería uno de los principales motivos por los que no contempla regresar a Inglaterra.

Así luce Álvarez en la foto oficial con el Atlético de Madrid. Tomada de Redes sociales

¿Por qué Julián Álvarez no quiere volver a Inglaterra?

Durante una intervención en El Larguero de la Cadena SER, la periodista argentina Verónica Brunati señaló que el delantero habría pedido su salida del Atlético de Madrid desde febrero, cuando dejó de sentirse cómodo en el equipo. Sin embargo, aclaró que corresponde al propio jugador explicar las razones de esa situación.

La periodista también aseguró que la “Araña” atraviesa un momento complicado y relacionó esa situación con su ausencia de los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

La realidad es que el chico está sufriendo y no se presenta a entrenar porque realmente lo está pasando mal.

De acuerdo con los reportes de la prensa europea y argentina, una de las razones por las que Julián Álvarez no quiere regresar a Inglaterra estaría relacionada con las leyes migratorias que cambiaron tras el Brexit.

El futbolista argentino cuenta con pasaporte italiano, una situación que le permite tener cerca a su familia mientras reside en España. En Inglaterra, el escenario sería diferente debido a que el país ya no forma parte de la Unión Europea.

Para regresar al futbol inglés, Álvarez tendría que contar con una visa como deportista internacional. Esta condición le permitiría estar acompañado por su pareja y sus hijos menores de 18 años, pero no aplicaría de la misma forma para sus padres y hermanos, con quienes vive actualmente en Madrid.

La situación familiar habría sido también uno de los factores que influyeron en su salida del Manchester City para incorporarse al Atlético de Madrid, ya que su familia ya no contaba con el permiso de residencia para continuar viviendo en Inglaterra.

Arsenal o Atlético de Madrid: las opciones de Julián Álvarez

A pocos días del cierre del mercado, el futuro de Julián Álvarez parece reducirse a dos posibilidades: aceptar una salida al Arsenal o continuar en el Atlético de Madrid.

Ninguna de las dos opciones sería, por ahora, la situación ideal para el delantero argentino. Un regreso a Inglaterra representaría alejarse de su círculo familiar, mientras que permanecer en Madrid significaría continuar en un club donde la relación atraviesa un momento de tensión.

La situación también se ha complicado después de los abucheos por parte de la afición. Pese a ello, tanto Diego Pablo "Cholo" Simeone como la directiva del Atlético de Madrid han señalado que cuentan con el futbolista.

Por ahora, Julián Álvarez deberá definir su futuro antes del 1 de septiembre, fecha en la que cierran los mercados de fichajes en Inglaterra y España.