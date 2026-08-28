Leknessund consigue su primera victoria en una grande; Pogacar controla la general

Andreas Leknessund consiguió su primera victoria en una de las tres grandes vueltas tras imponerse en la llegada a Aramón Valdelinares, mientras Tadej Pogacar volvió a ampliar su ventaja en la clasificación general.

Andreas Leknessund consiguió este viernes 28 de agosto su primera victoria de etapa en una de las tres grandes vueltas al imponerse en la séptima jornada de La Vuelta a España 2026.

El noruego lanzó su ataque en la subida final y llegó en solitario a la meta de Aramón Valdelinares, mientras Tadej Pogacar volvió a sacar tiempo a algunos de sus principales perseguidores y mantuvo el liderato de la clasificación general.

¿Quién es Andreas Leknessund?

La historia del ciclista noruego comenzó a destacar desde las categorías juveniles y sub-23. En 2020 se proclamó campeón de Europa sub-23 en la contrarreloj, uno de los primeros resultados importantes de su carrera antes de dar el salto profesional.

En 2022 disputó su primera Gran Vuelta al participar en el Tour de Francia. Un año después, en el Giro de Italia, consiguió vestir la maglia rosa, jersey que identifica al líder de la clasificación general de la carrera. Leknessund mantuvo el liderato durante cinco etapas y terminó la competencia en el octavo lugar de la clasificación general.

El corredor del Uno-X Mobility también participó en el Tour de Francia 2025 y en el Giro de Italia 2026, antes de disputar La Vuelta a España, donde consiguió su primer triunfo al imponerse en la séptima etapa.

La pelea por la general toma fuerza

Pogacar una vez más demuestra por qué continúa al frente de La Vuelta. El esloveno atacó en los kilómetros finales y consiguió aumentar su ventaja sobre algunos de sus principales perseguidores: Llegó seis segundos por delante de Félix Gall y 16 segundos antes que Enric Mas.

Con este resultado, Tajed conserva el maillot rojo y ya suma tres victorias de etapa en las siete disputadas.

La montaña vuelve a poner a prueba al pelotón

La Vuelta a España continuará este sábado 29 de agosto con la octava etapa, una nueva oportunidad para que los aspirantes a la clasificación general intenten recortar distancias.