Liga BBVA Femenil: ¿Dónde ver la Jornada 5 del Apertura 2026?

La Jornada 5 de la Liga BBVA Femenil arranca hoy, con América como líder goleador y con el duelo entre Chivas y Pumas como uno de los partidos más atractivos; conoce los horarios y dónde ver todos los encuentros.

América llega a esta fecha con paso perfecto y como líder del Grupo B con 12 puntos. Además, suma 25 goles a favor y uno en contra, números que reflejan el arranque que ha tenido el conjunto azulcrema en el Apertura 2026.

En su último compromiso, las Águilas ampliaron todavía más esos registros al imponerse 7-0 sobre Necaxa, resultado que les permitió mantener su dominio en el inicio del torneo. El club se enfrentará ante el Tijuana en el Estadio Cancha Centenario Coapa el 30 de agosto a las 15:45 horas y se podrá seguir en YouTube de la Liga MX Femenil y Vix Premium.

La quinta jornada llega con varios equipos para mantener o recuperar terreno en la competencia. Con ese escenario, esta etapa arrancará este viernes 28 de agosto y se extenderá hasta el lunes 31, con nueve partidos programados.

Chivas Vs Pumas, uno de los duelos más atractivos

El Estadio Akron será el escenario para uno de los partidos más esperados de la jornada. Chivas recibirá a Pumas el domingo 30 de agosto a las 17:06 horas. El Rebaño suma nueve puntos y se encuentra en el segundo lugar del Grupo B, mientras las universitarias ocupan la cuarta posición con seis unidades.

Chivas tendrá la oportunidad de volver a la senda del triunfo para mantenerse cerca de los primeros lugares, mientras Pumas busca aprovechar su buen resultado para sumar nuevamente y acercarse a la parte alta. El partido se transmitirá por Amazon Prime Video, Fox One y Tubi.

Panorámica del Estadio Akron durante partido de la Liga MX. Mexsport

Tigres y Pachuca se miden en otro duelo importante

Otro de los partidos que destacan en la Jornada 5 será el enfrentamiento entre Tigres y Pachuca. Las Amazonas también llegan con paso perfecto, sumando 12 puntos con 14 goles anotados y, por su parte, las Tuzas cuentan con 7 puntos y ocupan el tercer lugar del Grupo B, por lo que intentarán repetir la actuación ante uno de los equipos que se mantiene invicto en el torneo. El partido será el sábado 29 de agosto a las 19:06 horas y estará disponible por Fox One y Tubi.

El Estadio Universitario vivirá un nuevo choque entre Tigres Femenil y Pachuca. Mexsport

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 5 de la Liga BBVA Femenil?

La actividad de la quinta jornada comenzará este viernes 28 de agosto y terminará el próximo lunes 31, sumando nueve partidos distribuidos en cuatro días.

BFG