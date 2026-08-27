Tala Rangel ve complicada su llegada a Europa tras fichaje de Livaković con el Barcelona

El Barcelona confirmó la llegada del portero croata Dominik Livaković. Esta noticia dio un giro inesperado al futuro del guardameta de Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, en el futbol europeo.

Se oficializó la firma del arquero croata con el club blaugrana hasta el 2030, sin embargo, a pesar de que Livaković expresó que es un sueño firmar para el Barcelona, los planes del conjunto culé podrían ser otros para el guardameta de Zadar.

“Solo estar aquí ya es algo increíble para mí, para un chico joven de Zadar”, dijo Livaković.

El arquero croata Dominik Livaković, nuevo fichaje del FC Barcelona, podría salir cedido al Dinamo Zagreb. @FCBarcelona

¿El Tala Rangel llegará a Europa?

El club de Croacia, el Dinamo Zagreb, fijó su atención por el Tala Rangel después de su actuación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, donde conservó la portería en ceros hasta los octavos de final.

Aunque todavía no se anuncia una negociación formal del club croata con el rebaño, más que un interés, el salto del Tala a Europa se complica cada vez más con una posible cesión de Dominik Livaković al Dinamo Zagreb, además de que se acerca el cierre del mercado de fichajes.

'Tala' Rangel, portero de la Selección Mexicana, mantuvo su portería en ceros hasta los octavos de final en la Copa del Mundo 2026, actuación que despertó el interés del futbol europeo. Reuters

No obstante, antes de que el Barcelona informara de la contratación del subcampeón de la Copa del Mundo 2018, el periodista Carlos Monfort del Diario SPORT había advertido sobre el acuerdo del Barça con el Fenerbahçe Spor Kulübü por el guardameta.

Con esta información, se espera que a Livaković lo cedan nuevamente al Dinamo Zagreb hasta que se libere el contrato de el portero polaco, Wojciech Szczęsny, con el Barcelona, lo que complica la llegada del segundo mexicano a Europa tras el Mundial.

Mexicanos en Europa

Hasta el momento, el único seleccionado mexicano que fichó por un equipo europeo después de la justa mundialista es Armando ‘La Hormiga’ González por el Olympiacos en Grecia.

Por otra parte, Erik Lira estaría cerca de ser fichado por el AS Mónaco. Aunque aún no se concreta la operación entre el Cruz Azul y el club de la Ligue 1, Lira se encuentra en la última recta de las negociaciones antes de que cierre el mercado.