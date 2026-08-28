NFL en México sacaría al Tri del Estadio Banorte; sondean nuevas opciones

La NFL regresará a México con el partido entre 49ers y Minnesota, mismo que impediría que Rafa Márquez haga su debut en el país azteca dentro del Estadio Banorte; diversos estadios en la República Mexicana comienzan a levantar la mano para recibir el partido del Tri correspondiente a la Nations League.

El domingo 22 de noviembre se disputará un nuevo compromiso de la NFL en México, mismo en el que chocarán los 49ers de San Francisco ante los Vikings de Minnesota, duelo que alejaría al Tri del Estadio Banorte durante los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League con el objetivo de mantener el terreno de juego en óptimas condiciones.

Durante la Fecha FIFA de noviembre, México buscará su sitio para las Semifinales de la Nations League de Concacaf, torneo en el que se consagró como monarca en su última edición y que da 4 accesos directos rumbo a la Copa Oro 2027, edición para la que el Tri aún no accede de manera oficial.

Este encuentro también significaría el primer partido de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Nacional en México, por lo que debería abandonar la capital del país para disputarlo en una sede alterna.

Rival y sede por confirmar para el Tri en noviembre

La Fecha FIFA de septiembre-octubre en la que México disputará 4 amistosos en Estados Unidos será clave para conocer a su rival en los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf, manteniendo 12 posibles enfrentamientos.

Una vez definido, el Tri de Rafa Márquez conocerá el obstáculo que tendrá que superar en una eliminatoria de 180 minutos, disputando el primer capítulo de la serie como visitante y la definición como local; quien resulte ganador, obtendrá su sitio en la Copa Oro 2027 y el Final Four, Semifinales del certamen de la región que se disputarán en el mes de marzo de 2027.

De momento, la FMF aún no revela si el compromiso tendrá que abandonar la capital del país, sin embargo, el Estadio Akron (Guadalajara), Estadio BBVA (Monterrey), Nemesio Diez (Toluca) y TSM (Torreón) se convierten en serios candidatos para alzar la mano con la posibilidad de volver a contar con un partido del Tri.

BFG