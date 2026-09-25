Rafael Márquez busca debutar con triunfo y mantener la racha de los técnicos del Tri

Rafael Márquez debutará este sábado como entrenador de la Selección Nacional de México cuando enfrente a Colombia en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore. El partido será el primero de los cuatro amistosos que disputará el conjunto nacional durante la doble fecha FIFA.

Aunque Márquez ya formó parte del cuerpo técnico de México como auxiliar de Javier “Vasco” Aguirre durante la Copa del Mundo 2026, el encuentro ante los colombianos representará su primera experiencia al frente del equipo como entrenador principal.

El exdefensor iniciará así una nueva etapa con la Selección Mexicana y tendrá como primer objetivo mantener la tendencia de los últimos técnicos nacionales, cuyos debuts terminaron con una victoria.

Rafael Márquez bajó el promedio de edad de la Selección Mexicana. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Los últimos técnicos comenzaron con triunfo

Desde la presentación de Miguel Herrera, los debuts de técnicos nacionales han sido victorias. El “Piojo” inició su ciclo con un triunfo 5-1 sobre Nueva Zelanda en el repechaje internacional rumbo a la Copa del Mundo de 2014.

Camino a Rusia 2018, Juan Carlos Osorio comenzó su etapa como técnico del Tri con una victoria 3-0 frente a El Salvador. Posteriormente, en 2019, Gerardo "Tata" Martino registró un triunfo 3-1 sobre Chile en un amistoso internacional.

Diego Martín Cocca también ganó en su primer encuentro al frente de la selección. Su debut se produjo en la Concacaf Nations League de 2023, con una victoria 2-0 sobre Surinam.

Miguel Herrera debutó con victoria en la selección. Mexsport

Jaime Lozano continuó con esa tendencia durante la Copa Oro de 2023. En su primer partido como entrenador nacional, México derrotó 4-0 a Honduras.

El último antecedente corresponde a Javier Aguirre, quien comenzó su etapa más reciente como seleccionador con un triunfo 3-0 sobre Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado en septiembre de 2024.

Márquez llegará a su presentación como entrenador principal con esos antecedentes como referencia y con cuatro compromisos amistosos programados durante esta fecha internacional.

Javier Aguirre ganó cuatro partidos en la Copa del Mundo 2026. Mexsport

Márquez tendrá su primer partido oficial en noviembre

El primer partido oficial de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana llegará en noviembre, durante la Concacaf Nations League. El rival todavía está por confirmarse, mientras que la sede ya está definida.

El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, debido a que el Estadio Banorte estará ocupado por el NFL Mexico Game durante la ventana internacional de noviembre.

Antes de ese compromiso oficial, el calendario contempla otros tres amistosos después del debut ante Colombia. México enfrentará a Perú el 29 de septiembre, a Estados Unidos el 3 de octubre y cerrará la doble fecha internacional frente a Chile el 6 de octubre.

De esta manera, el partido en Baltimore marcará el comienzo de la etapa de Márquez como entrenador principal, después de su experiencia como auxiliar durante la Copa del Mundo 2026.