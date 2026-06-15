El futbolista Rafa Mir es condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia dictó una sentencia de ocho años y medio de prisión contra el futbolista español Rafa Mir, tras hallarlo responsable de los delitos de agresión sexual con acceso carnal y de lesiones. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratificó la resolución judicial derivada del proceso celebrado el pasado 28 de mayo, donde las autoridades determinaron la ausencia de consentimiento por parte de la víctima en los acontecimientos denunciados.

Los hechos que motivaron la acción penal se registraron la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en la residencia particular del atacante de 28 años, ubicada en la localidad de Bétera, rincón al que acudió en compañía de un amigo, una denunciante de 21 años y otra acompañante tras coincidir previamente en un centro nocturno. El dictamen judicial también impuso una condena de dos años y medio de prisión para el acompañante del futbolista, Pablo Jara, imputado por el delito de agresión sexual, junto con una multa adicional.

El futbolista sostuvo su inocencia durante las audiencias alegando que las interacciones contaron con aprobación, pero los magistrados determinaron que la declaración de la parte acusadora reunió las condiciones de verosimilitud y persistencia necesarias para desestimar la presunción de inocencia.

El fallo, que contempla además una indemnización de 64 mil euros en favor de la afectada, no tiene carácter de firme, por lo que la defensa del jugador ya anticipó que apelará la decisión.

El Sevilla analiza los escenarios jurídicos y contractuales del delantero

La resolución de la Audiencia de Valencia alteró de forma directa la planificación deportiva e institucional del Sevilla FC, entidad propietaria de los derechos del atacante.

Mir se encontraba desempeñándose bajo condición de préstamo en el Elche CF, escuadra que poseía una opción de compra definitiva tasada en 50 mil euros pero que, ante el dictamen de los jueces, declinará de hacer válida la cláusula.

Ante este panorama, el departamento legal del conjunto español comenzó una evaluación exhaustiva de los estatutos laborales para determinar el procedimiento a seguir, dado que al futbolista le resta un año de vigencia en su contrato de trabajo. Las alternativas que analiza el equipo español comprenden desde la aplicación de un despido disciplinario amparado en causas de fuerza mayor, hasta la suspensión provisional de las obligaciones contractuales o la promoción de una demanda civil por daños y perjuicios a la imagen del club, determinaciones que se oficializarán una vez que los asesores concluyan la revisión íntegra del expediente.