Jamaica 0-0 México EN VIVO: Cuartos de Final ida - Nations League 2026-27

- México con saldo favorable en Kingston

En sus últimas 5 visitas a Jamaica, el Tri suma 3 victorias, 1 empate y 1 derrota ante los Reggae Boyz:

​- Jamaica 1-1 México / 14 de junio, 2022 (Nations League).

- ​Jamaica 1-2 México / 7 de enero, 2022 (Eliminatorias rumbo a Qatar).

- Jamaica 0-1 México / 4 de junio, 2013 (Eliminatorias rumbo a Brasil).

- Jamaica 1-0 México / 11 de octubre, 2008 (Eliminatorias rumbo a Sudáfrica).

- ​Jamaica 1-2 México / 2 de septiembre, 2001 (Eliminatorias rumbo a Corea-Japón).