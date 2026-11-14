Última Hora Impreso de hoy

Jamaica 0-0 México EN VIVO: Cuartos de Final ida - Nations League 2026-27

Jamaica recibe a México en Kingston para disputar los Cuartos de Final de ida en la Nations League 2026-27; sigue todos los detalles completamente EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Jamaica recibe a México en los Cuartos de Final de ida correspondientes a la Nations League de Concacaf 2026-27.
Jamaica recibe a México en los Cuartos de Final de ida correspondientes a la Nations League de Concacaf 2026-27.Especial
JAMAICA
00
MÉXICO
Escudo México MxM / Bien
PRIMER TIEMPO
22'¡¡¡¡Respooooonde Jamaicaaaa!!!

Renaldo Cephas llega a línea de fondo con balón controlado y consigue tiro de esquina

21'Tala Rangel sale impecable

Para cortar con un rebote que podía ocasionar peligro en el arco azteca

18'Jamaica a base de contragolpes

Así es como los caribeños desean imponer condiciones ante su gente

Santiago Gimenez en una nueva titularidad con la Selección Mexicana.
Santiago Gimenez en una nueva titularidad con la Selección Mexicana.Mexsport
14'¡¡Liraaaaaaaa!!

El mediocampista no define de primera intención y deja que el defensor rival se oponga previo a su disparo

13'¡¡¡¡¡Ceeeeeerca Méxicooooooo!!!!!

Santiago Gimenez revienta el arco de Jahmali Waite y el primero queda cerca

12'Quiñones reclama falta

El conjunto nacional comienza a mostrar su impaciencia

9'México se mantiene al mando

Sin claridad, el Tri es quien cuenta con el balón y la propuesta

5'Ceeeeentro de Jesús Gallardo

Que se escapa del posible remate de Santiago Gimenez

3'Jamaica con su primera posesión

Los Reggae Boyz van al frente por primera vez en el compromiso

1'Gilberto Mora intenta de tiro libre

Y pese a la exigencia de una mano dentro del área, el balón se mantiene en juego

0'¡¡¡COOOOOOOOOMIENZA EL PARTIDO!!!

Ya se mueve el balón en una desolada cancha del National Stadium de Kingston

-Saaaaaaltan a la cancha

Ya se entonan los Himnos Nacionales, arrancando por el de México

-Ya calientan

Los 22 protagonistas ya llevan a cabo movimientos pre-competitivos en el Estadio Nacional de Kingston

-Alineación de la Selección Mexicana

Portero: Raúl Rangel
Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y  Jesús Gallardo
Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora
Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Gimenez

-XI inicial de Jamaica

Jahmali Waite, Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere, Courtney Clarke, Karoy Anderson, Kyle Ming, Renaldo Cephas, Ronaldo Webster, Kaheim Dixon y Javon East

-Árbitro del partido

Mario Escobar (Guatemala) es el árbitro central del compromiso entre los Reggae Boyz y el Tri de Rafa Márquez

-México con saldo favorable en Kingston

En sus últimas 5 visitas a Jamaica, el Tri suma 3 victorias, 1 empate y 1 derrota ante los Reggae Boyz:
​- Jamaica 1-1 México / 14 de junio, 2022 (Nations League).
- ​Jamaica 1-2 México / 7 de enero, 2022 (Eliminatorias rumbo a Qatar).
Jamaica 0-1 México / 4 de junio, 2013 (Eliminatorias rumbo a Brasil).
Jamaica 1-0 México / 11 de octubre, 2008 (Eliminatorias rumbo a Sudáfrica).
- ​Jamaica 1-2 México / 2 de septiembre, 2001 (Eliminatorias rumbo a Corea-Japón).

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Jamaica recibe a México en los Cuartos de Final de ida correspondientes a la Nations League 2026/27

Jamaica recibe a México en los Cuartos de Final de ida correspondientes a la Nations League de Concacaf 2026-27.
Jamaica recibe a México en los Cuartos de Final de ida correspondientes a la Nations League de Concacaf 2026-27.Especial

Temas: