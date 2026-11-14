Jamaica 0-0 México EN VIVO: Cuartos de Final ida - Nations League 2026-27
Jamaica recibe a México en Kingston para disputar los Cuartos de Final de ida en la Nations League 2026-27; sigue todos los detalles completamente EN VIVO
Renaldo Cephas llega a línea de fondo con balón controlado y consigue tiro de esquina
Para cortar con un rebote que podía ocasionar peligro en el arco azteca
Así es como los caribeños desean imponer condiciones ante su gente
El mediocampista no define de primera intención y deja que el defensor rival se oponga previo a su disparo
Santiago Gimenez revienta el arco de Jahmali Waite y el primero queda cerca
El conjunto nacional comienza a mostrar su impaciencia
Sin claridad, el Tri es quien cuenta con el balón y la propuesta
Que se escapa del posible remate de Santiago Gimenez
Los Reggae Boyz van al frente por primera vez en el compromiso
Y pese a la exigencia de una mano dentro del área, el balón se mantiene en juego
Ya se mueve el balón en una desolada cancha del National Stadium de Kingston
Ya se entonan los Himnos Nacionales, arrancando por el de México
Los 22 protagonistas ya llevan a cabo movimientos pre-competitivos en el Estadio Nacional de Kingston
Portero: Raúl Rangel
Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora
Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Gimenez
Jahmali Waite, Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere, Courtney Clarke, Karoy Anderson, Kyle Ming, Renaldo Cephas, Ronaldo Webster, Kaheim Dixon y Javon East
Mario Escobar (Guatemala) es el árbitro central del compromiso entre los Reggae Boyz y el Tri de Rafa Márquez
En sus últimas 5 visitas a Jamaica, el Tri suma 3 victorias, 1 empate y 1 derrota ante los Reggae Boyz:
- Jamaica 1-1 México / 14 de junio, 2022 (Nations League).
- Jamaica 1-2 México / 7 de enero, 2022 (Eliminatorias rumbo a Qatar).
- Jamaica 0-1 México / 4 de junio, 2013 (Eliminatorias rumbo a Brasil).
- Jamaica 1-0 México / 11 de octubre, 2008 (Eliminatorias rumbo a Sudáfrica).
- Jamaica 1-2 México / 2 de septiembre, 2001 (Eliminatorias rumbo a Corea-Japón).
Jamaica recibe a México en los Cuartos de Final de ida correspondientes a la Nations League 2026/27