ATP Finals 2026: Dónde ver en México, horarios y cuadro completo con Alcaraz y Zverev
Descubre dónde ver las ATP Finals 2026 en México, horarios de todos los partidos, cuadro completo y cómo llegan Alcaraz, Zverev, Jódar y el resto de los ocho mejores
Por: Eduardo Cristobal Colin
Este domingo 15 de noviembre comienza en el Inalpi Arena de Turín la edición 2026 de las Nitto ATP Finals, el certamen que cierra la temporada del tenis masculino y reúne a los ocho mejores jugadores del año.
Con Jannik Sinner ausente por lesión, el cuadro promete duelos de alto nivel entre un número uno recién consagrado, un Alcaraz en racha y varios debutantes que llegan con hambre de protagonismo.
¿Quiénes estarán en las ATP Finals 2026?
Alexander Zverev
- Llega como número 1 del mundo y dos veces campeón del torneo (2018 y 2021). El alemán ha firmado un año histórico: ganó su primer Roland Garros y el US Open, además de alcanzar la final de Wimbledon, aunque llega con una salida temprana en el Masters de París y un balance discreto contra los top 10.
Carlos Alcaraz
- Segundo cabeza de serie, busca por fin el título que se le resiste tras ser finalista el año pasado. El español, ya con el Career Grand Slam en su poder tras ganar el Australian Open, llega en gran forma tras títulos recientes en Viena y el Masters de París.
Ben Shelton
- Aporta potencia y ambición estadounidense.
Daniil Medvedev
- Llega con la experiencia de haber sido campeón en 2020.
Flavio Cobolli
- Debutante y finalista de Roland Garros, cuenta con el apoyo local.
Arthur Fils
- Debuta tras ganar un Masters 1000.
Frances Tiafoe
- También es novato en el evento.
Rafael Jódar
- La gran revelación española del año, completa el elenco en su primera participación.
¿Cómo es el cuadro del ATP Finals?
Grupo John McEnroe
- Alexander Zverev (1, Alemania)
- Ben Shelton (3, Estados Unidos)
- Arthur Fils (6, Francia)
- Rafael Jódar (8, España)
Grupo Ivan Lendl
- Carlos Alcaraz (2, España)
- Daniil Medvedev (4, Rusia)
- Flavio Cobolli (5, Italia)
- Frances Tiafoe (7, Estados Unidos)
¿Dónde ver las ATP Finals en México?
Domingo 15 de noviembre
- Alexander Zverev vs. Rafael Jódar — 7:00 hrs — ESPN / Disney+ Plan Premium
- Ben Shelton vs. Arthur Fils — 13:30 hrs — ESPN / Disney+ Plan Premium
Lunes 16 de noviembre
- Carlos Alcaraz vs. Frances Tiafoe — 7:00 hrs — ESPN / Disney+ Plan Premium
- Daniil Medvedev vs. Flavio Cobolli — 13:30 hrs — ESPN / Disney+ Plan Premium