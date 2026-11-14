ATP Finals 2026: Dónde ver en México, horarios y cuadro completo con Alcaraz y Zverev

Este domingo 15 de noviembre comienza en el Inalpi Arena de Turín la edición 2026 de las Nitto ATP Finals, el certamen que cierra la temporada del tenis masculino y reúne a los ocho mejores jugadores del año.

Con Jannik Sinner ausente por lesión, el cuadro promete duelos de alto nivel entre un número uno recién consagrado, un Alcaraz en racha y varios debutantes que llegan con hambre de protagonismo.

Carlos Alcaraz tuvo molestias estomacales a pocos días del arranque las ATP Finals REUTERS

¿Quiénes estarán en las ATP Finals 2026?

Alexander Zverev

Llega como número 1 del mundo y dos veces campeón del torneo (2018 y 2021). El alemán ha firmado un año histórico: ganó su primer Roland Garros y el US Open, además de alcanzar la final de Wimbledon, aunque llega con una salida temprana en el Masters de París y un balance discreto contra los top 10.

Carlos Alcaraz

Segundo cabeza de serie, busca por fin el título que se le resiste tras ser finalista el año pasado. El español, ya con el Career Grand Slam en su poder tras ganar el Australian Open, llega en gran forma tras títulos recientes en Viena y el Masters de París.

Ben Shelton

Aporta potencia y ambición estadounidense.

Daniil Medvedev

Llega con la experiencia de haber sido campeón en 2020.

Flavio Cobolli

Debutante y finalista de Roland Garros, cuenta con el apoyo local.

Arthur Fils

Debuta tras ganar un Masters 1000.

Frances Tiafoe

También es novato en el evento.

Rafael Jódar

La gran revelación española del año, completa el elenco en su primera participación.

¿Cómo es el cuadro del ATP Finals?

Grupo John McEnroe

Alexander Zverev (1, Alemania)

Alexander Zverev (1, Alemania) Ben Shelton (3, Estados Unidos)

Arthur Fils (6, Francia)

Rafael Jódar (8, España)

Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz (2, España)

Carlos Alcaraz (2, España) Daniil Medvedev (4, Rusia)

Flavio Cobolli (5, Italia)

Frances Tiafoe (7, Estados Unidos)

¿Dónde ver las ATP Finals en México?

Domingo 15 de noviembre

Alexander Zverev vs. Rafael Jódar — 7:00 hrs — ESPN / Disney+ Plan Premium

Alexander Zverev vs. Rafael Jódar — 7:00 hrs — ESPN / Disney+ Plan Premium Ben Shelton vs. Arthur Fils — 13:30 hrs — ESPN / Disney+ Plan Premium

Lunes 16 de noviembre