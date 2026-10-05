Rafa Márquez respalda al Tala Rangel tras errores: "Hay plena confianza" 

La controversia en el arco de la Selección Mexicana volvió a aparecer después de los catastróficos errores de Raúl Rangel ante Estados Unidos, sin embargo, Rafael Márquez mantiene la confianza en el guardameta de Chivas.

En conferencia de prensa previo al último partido de esta Fecha FIFA ante Chile, el entrenador del Tricolor habló acerca de los errores del ‘Tala’ Rangel y enfatizó que sabe lo que puede aportar a este equipo.

Hay plena confianza (en el Tala Rangel), sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar”, afirmó.

Raúl 'Tala' Rangel con la Selección Mexicana MEXSPORT

De igual manera, Rafa reveló que, tras esos errores ante Estados Unidos, Rangel se acercó al cuerpo técnico de México para que le ayudarán a mejorar en sus equivocaciones.

“Estos días vino con nosotros para hablar y para ver cómo le podemos ayudar a mejorar. Reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros. Todos nos equivocamos y hay plena confianza en él”, sentenció.

“Hay que cuidar a Gil Mora”, Rafa Márquez

Para este último partido ante Chile, la Selección Mexicana tendrá varias bajas, aunque la más importante es la de Gilberto Mora.

El ‘10’ mexicano causó baja del equipo debido a una lesión y sobre este aspecto, Rafa Márquez explicó que lo más importante es cuidar a la joya nacional.

“Sigue presentando una molestia (Gilberto Mora). Antes del entrenamiento, él terminó el entrenamiento con molestias, las cuales viene cargando de semanas antes, incluso de que estuviera con nosotros. Hay que cuidar al jugador y más siendo Mora”, añadió.

Pesé a que él tenía ganas de ver a Morita, al igual que la afición mexicana, Márquez entiende que lo más importante es cuidarlo, sobre todo por el historial reciente de lesiones que ha cargado.

“Desde el Mundial Sub-20 tenía molestias en el tobillo, antes del Mundial tenía problemas musculares y la pubalgia. Lo más importantes es cuidar a Gil para que no este recayendo en molestias, esperar a que crezca bien y se recupere pronto para tenerlo lo antes posible”, finalizó.