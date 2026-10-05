Jorge Campos defiende al Tala Rangel tras errores con México: "Eres grande"

Tras los errores que cometió ante Estados Unidos, en el amistoso que México perdió 3-0, no han faltado voces que cuestionan la convocatoria de Raúl Rangel con la Selección Mexicana.

El reclamo se topó con la defensa de un histórico del arco tricolor. Jorge Campos, mundialista en 1994 y 1998, salió a respaldar al portero de Chivas con el mensaje de que en la vida todos se equivocan y lo importante es levantarse.

Raúl 'Tala' Rangel con la Selección Mexicana MEXSPORT

Jorge Campos pide mesura ante las críticas hacía Rangel

Mediante sus redes sociales, Campos habló de lo ingrato que es el puesto como portero en el futbol. Recordó que el guardameta puede ser el héroe (“el más chingón”) y, al mismo tiempo, pagar caro un solo fallo.

Te equivocas una vez en un partido amistoso y la gente te silba, te chifla. No es justo”, refirió.

Campos insistió en que el error no borra lo demás. “Nos vamos a equivocar, pero salvamos más de lo que nos equivocamos” y comparó el trato con el resto del equipo: “Los delanteros fallan, los medios fallan, no hemos metido gol en no sé cuántos partidos y nadie les dice nada”.

También pidió no olvidar el Mundial que hizo el ‘Tala’ Rangel, donde tuvo grandes actuaciones con México: “Cuatro arcos en cero en el Mundial y ya se les olvidó”.

Sobre la posición, fue directo. “Como portero es lo que nos toca, hay que aguantar y hay que tragárnosla. Tristemente es nuestra posición: a mí me tocó, a Higuita le tocó, a Neuer le tocó. A los grandes nos toca. Tala, eres grande”.

Cerró con que Rangel “ya está comprobado” y “va a ser el titular”, y dejó los amistosos para probar a otros: “Los grandes nada más juegan los partidos de mundiales y de copas chingonas. Los partidos amistosos son para probar a los chavos”.

México cierra una Fecha FIFA sin victorias ante Chile

El último partido de México en esta Fecha FIFA es este martes 6 de octubre, ante Chile. Será la última prueba del Tri antes de cerrar el ciclo de amistosos, con la portería otra vez en el centro de la discusión.