Pumas juega ante Atlético de San Luis su último partido del torneo al mediodía

Los Pumas disputarán este domingo su último partido del Apertura 2026 en el tradicional horario de las 12:00 del día, cuando reciban al Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario.

Durante años, Universidad Nacional hizo habitual jugar sus partidos en el mediodía dominical. Incluso, el último campeonato de Liga MX conseguido por el club llegó precisamente en ese horario, cuando derrotó a Monarcas Morelia en la final del Clausura 2011.

Con el paso del tiempo, los horarios de los partidos de Pumas como local cambiaron. El equipo comenzó a disputar encuentros principalmente en sábado por la noche o domingo por la tarde, mientras que el horario tradicional fue perdiendo presencia dentro de su calendario.

Para el Apertura 2026, únicamente tres partidos de los universitarios fueron programados originalmente para disputarse el domingo al mediodía. Uno de ellos, además, tuvo que ser modificado por la actividad del equipo rival en la Leagues Cup.

Pumas hizo habitual el horario de domingo al mediodía. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Pumas solo tuvo dos partidos al mediodía en el torneo

El primero de los encuentros programados en este horario fue ante los Gallos Blancos del Querétaro. El duelo se disputó el domingo 16 de agosto y terminó con empate sin goles.

El segundo estaba contemplado para la séptima jornada frente al León. Sin embargo, la participación de la Fiera en la Leagues Cup provocó que el encuentro fuera reprogramado para un jueves a las 21:00 horas.

De esta manera, el duelo contra Atlético de San Luis será el último de los tres partidos programados en domingo a las 12:00 horas.

Pumas jugó ante Gallos en domingo a las 12:00 horas. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

El último título de Pumas también llegó al mediodía

La relación entre Pumas y el horario dominical tiene como uno de sus principales referentes el Clausura 2011. En aquella final ante Monarcas Morelia, Universidad Nacional consiguió su séptimo campeonato de Liga MX después de imponerse con goles de Juan Francisco Palencia y Javier Cortés.

Aquel plantel estaba integrado, entre otros, por los hermanos Marco y Alejandro Palacios, Efraín “Chispa” Velarde, Darío Verón, Dante López y Martín “Rata” Bravo. El título conseguido ese domingo permanece como el último campeonato de liga del club.

El último título de Pumas fue en un partido de mediodía. ETZEL ESPINOSA/MEXSPORT

En ese momento, las finales podían disputarse en los horarios habituales de los equipos como locales. Actualmente, los partidos de vuelta por el título se juegan los domingos por la noche.

El cambio también se reflejaba en otros equipos. Toluca acostumbraba jugar sus partidos como local en el Nemesio Díez los domingos al mediodía, alternando ese horario con Pumas de una semana a otra.

Desde aquel campeonato, Universidad Nacional no ha vuelto a conquistar la Liga MX y su tradicional cita dominical de las 12:00 horas también ha perdido presencia en su calendario.