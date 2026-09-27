Alpine vuelve a condenar ataques en línea tras incidente de Franco Colapinto en Azerbaiyán

Una vez más, la escudería Alpine ha pedido a los aficionados de Franco Coalpinto evitar la violencia digital, ahora como resultado de la colisión que el piloto argentino provocó en Azerbaiyán.

En particular, tras los comentarios hechos por Lando Norris, quien sugirió que el argentino merecía una suspensión de un Gran Premio por la colisión que involucró a seis autos, el público argentino respondió llenando las redes sociales del británico con todo tipo de respuestas, la mayoría con tono despectivo.

A su vez, el asesor deportivo del equipo, Flavio Briatore, afirmó que se iba a tomar el tiempo suficiente para determinar si habría un correctivo al interior del equipo, luego de quedar “decepcionado” porque se desperdició una oportunidad de sumar puntos importantes para el Mundial de Constructores.

Este domingo, por segunda carrera consecutiva, Alpine condenó el abuso en línea por parte del público y pidió seguir trabajando para erradicar esta conducta.

Como equipo, consideramos necesario pronunciarnos una vez más sobre el odio y el abuso en línea tras el Gran Premio de Azerbaiyán”, inicia la postura del equipo.

Estos ataques no solo van dirigidos a uno de nuestros pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluyendo a medios de comunicación, y a nuestros compañeros de carrera, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos compitiendo en la élite del automovilismo”.

“Los errores ocurren al correr al límite y, sea cual sea el resultado, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”.

Colapinto, quien cumplirá una sanción de cinco lugares en la parrilla de Malasia, la próxima semana, aceptó su responsabilidad, mientras pilotos como Max Verstappen, Isack Hadjar y George Russell consideraron exagerada la postura de Norris, quien además expresó que “hay pilotos que no merecen estar en Fórmula 1”, en referencia al argentino.

Condenar el abuso en las redes sociales no va dirigido a una afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; es un problema universal que debe ser denunciado y reconocido por todos los aficionados a este deporte”, puntualizó Alpine.

“Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente la reacción de algunos aficionados en línea y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en su lucha por erradicarlo. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede tolerarse”.

Este mensaje ocurre después de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, sostuviera una reunión con Gasly, coequipero de Colapinto en Alpine, quien reveló ataques en redes sociales, así como su familia, luego de la competencia en Madrid.

Tras ese fin de semana, Briatore puso en duda la continuidad de Colapinto en sesiones para medios, de continuar los ataques por parte de los internautas.

Como participantes y parte interesada en este deporte, sabemos que tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución”, puntualiza el comunicado.