Listo para dirigir a la Selección: Rafa Márquez revela aprendizaje con el Vasco Aguirre

Rafael Márquez, entrenador que asumió recientemente la dirección técnica de la Selección Nacional de México, habló sobre las enseñanzas que tuvo como auxiliar técnico de Javier Aguirre.

En el marco del Foro México Siglo XXI de la Fundacción Telmex realizado en el Auditorio Nacional, el exdefensor del Barcelona describió su etapa con el Vasco Aguirre.

Estoy muy agradecido con Javier, lo que le he aprendido es que es un gran ser humano, no habíamos convivido tanto como en este ciclo, es un gran ser humano, un gran gestor, el buen ambiente es gracias a Javier, vivimos distintas etapas y lo vivido en los dos Mundiales fue diferente al de ahora. Pero lo que generó Aguirre fue una familia, todos nos llevamos bien, se veía la responsabilidad y el carácter que él mismo nos imponía.

Rafa Márquez era director técnico del Barcelona B antes de llegar a la Selección Mexicana. X: @FCBarcelonaB

¿Cómo fue dejar al Barcelona para llegar a la Selección Mexicana?

El ahora estratega del Tricolor, en compañía del propio Vasco Aguirre y de Guillermo Ochoa, recordó lo complejo que fue cortar su estadía como entrenador de la filial del Barcelona, para acudir a la invitación de Aguirre como auxiliar dentro del camino al Mundial 2026.

“Me estaba preparando todavía para subir escalones (como director técnico), estar en el Barça B me ayudó a entender muchas cosas, me fue bien en esos años, pero me llegó esa llamada de Javier y de la Federación, era difícil decirle ‘no’ a México, aunque fuera un juego ‘molero’ -como dicen los periodistas-, pero a mi país lo llevo en el corazón”, añadió.

Javier Aguirre y Rafa Márquez durante entrenamiento de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026. Mexsport

La investigación del Departamento del Tesoro a Rafa Márquez

Ante un copado Auditorio Nacional, Rafa Márquez rompió el silencio sobre un tema del cual fue cauto durante años, la investigación en su contra por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por, presuntamente, estar relacionado como prestanombres de un operador financiero vinculado al narcotráfico Raúl Flores ‘el Tío’.

Fue un golpe muy bajo, también por ignorancia e incredulidad sin saber lo que estaba pasando, que te señalan mediáticamente, que te pongan en este grupo de criminales, cuando sólo es una investigación, te cortan cuentas, dejas de jugar, los patrocinadores te dejan y unos no contestan el teléfono.

Seguro de que el caso llegaría a buen puerto, Rafa Márquez encontró luz por el respaldo de la gente de su círculo y por la credibilidad de su carrera como futbolista.

Rafael Márquez y Guillermo Ochoa en el Estadio Azteca Redes Sociales

“Soy de actitud positiva. Fue un golpe difícil, estuve semanas asustado, no sé qué pasaba y estaba deprimido, porque fue noticia mundial, con el coraje de decir que no he hecho nada, un día desperté y dije no tengo nada que esconder, le dije a mi esposa ven a cenar y al restaurante que nos gusta más, demostrar a la gente con cara en alto que no hemos hecho nada”.

Rafa Márquez reiteró su gratitud con los presentes, listo para su presentación de la próxima semana con el resto de su cuerpo técnico, para el arranque de su era tricolor en los duelos amistosos de septiembre y octubre ante las selecciones de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.