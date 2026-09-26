¡Ni 10 minutos! Luis Suárez anota el gol de Colombia contra México 

Había mucha expectativa en el partido entre México y Colombia, no sólo por el equipo, sino porque es el debut de Rafael Márquez como técnico del Tricolor, el cual no está saliendo de buena manera porque los Cafetaleros ya van ganando con el gol de Luis Suárez a los 9 minutos.

Pese a que el Tri inició bien, con gran dinamismo y tratando de hacer jugadas de peligro, el equipo sudamericano golpeó de manera importante.

En la banda izquierda, Richard Ríos hizo una gran jugada individual, amagando a Luis Chávez, que perdió la marca y el colombiano sacó un centro al segundo poste.

Donde entre las dudas de la defensa y del Tala Rangel, Luis Suárez se levantó y sacó un remate de cabeza importante para poner el primer gol del partido.

Pudiera ser error de Rangel, porque el remate fue en el área chica, aunque también la defensa no supo qué hacer. En términos generales, fue un error importante de toda la zaga mexicana.